Riesci a riconoscere questa pianta aromatica? stiamo parlando della Santolina, si tratta di un potente antinfiammatorio utilizzato in medicina contro le malattie cardiovascolari e non solo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Un team di ricercatori ha recentemente scoperto le proprietà antinfiammatorie di una pianta aromatica piuttosto particolare. Stiamo parlando della Santolina, un arbusto di fiori gialli molto conosciuto in medicina per le sue diverse proprietà.

Il suo nome scientifico è Santolina Chamaecyparissus ed è meglio conosciuta come Crespolina, questa fa parte della famiglia delle Asteracee e in lingua inglese viene chiamata come cotton lavanda.

Sin dall’antichità veniva usata per curare diverse problematiche, tra cui i problemi digestivi e la dermatite. Inoltre, vanta proprietà antisettiche, antispasmodiche, battericide, fungicide e cicatrizzanti.

Ma non solo, nell’ultimo periodo alcuni ricercatori hanno scoperto anche altre proprietà, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Santolina: ecco tutte le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie