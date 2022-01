Proviamo a fare insieme questo rompicapo difficilissimo, pochissime persone riescono nell’impresa. Osserva l’immagine, lo vedi il pulcino?

Ennesimo rompicapo, ennesima prova di intelligenza, ennesima sfida per la vostra attenzione visiva. Se svolgete spesso questo genere di test, sicuramente siete diventati particolarmente acuti e veloci nella risoluzione di questi ultimi. Occorre infatti mettere sempre alla prova la nostra mente, mantenendola in allenamento continuo. Questi rompicapi fanno al caso nostro, soprattutto perché richiedono attenzione, concentrazione e una cura nei dettagli. Il rompicapo che stiamo per proporvi risulta particolarmente complicato, appena 1 persona su 100 riesce a risolverlo, soprattutto a causa della fitta rete di disegni dentro i quali bisogna cercare il soggetto nascosto. In questo ammasso infinito di soggetti, dovrete focalizzare un dolce ed impercettibile pulcino, riuscirete nell’impresa? Scopriamolo insieme: osservate attentamente la vignetta e cercate il pulcino nascosto!

Rompicapo – Trova il pulcino

Se state leggendo questo paragrafo, significa che siete in crisi. Il pulcino vi sta ingannando vero? Ebbene, è davvero difficile trovarlo in questo pagliaio di oggetti e soggetti. Vi daremo quindi un indizio: l’animaletto si trova sulla vostra destra. Lo vedete? Nel caso in cui la risposta sia no, vi mostriamo la soluzione. Rimarrete senza parole e vi mangerete le mani per non averci pensato prima!

Ebbene sì, il pulcino era ben nascosto tra due pecorelle: impossibile da vedere e focalizzare in questo caos infinito di animali. Eppure, una persona su cento è riuscita nell’impresa. Sarà perché allenata? Sarà perché più attenta delle altre? Fatto sta che il rompicapo è fattibile per un numero minimo di persone. Se siete appassionati, potrete fare riferimento al vignettista ungherese Dudolf, noto per i suoi rompicapi impossibili da risolvere. Se continuate ad allenarvi, magari la prossima volta avrete la meglio sull’inganno visivo.