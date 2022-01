Auto: mai più vetro appannato con questo veloce e semplice metodo

Il vetro della tua auto è sempre appannato? Scopriamo insieme le soluzioni migliori per liberarsi per sempre di questo problema fastidioso che assilla molti automobilisti, specialmente nella stagione invernale.

Il problema del vetro appannato della propria auto è diffusissimo tra gli automobilisti, specialmente in questi mesi invernali quando il freddo è più rigido e lo sbalzo di temperatura tra l’interno dell’abitacolo e l’esterno è maggiore. È proprio questo che causa l’appannamento dei vetri non appena si entra nella propria automobile e può diventare molto fastidioso oltre che pericoloso, soprattutto la sera e di notte quando la visibilità e ridotta, oppure, per lo stesso motivo, durante le giornate piovose. Ma in nostro soccorso, fortunatamente, ci sono diversi rimedi: dal più ‘ufficiale’ a quello più casalingo, andiamo a scoprire insieme una serie di soluzioni per evitare che i vetri si appannino, ecco quali sono!

Quante volte ti è capitato di salire in auto, magari accompagnato anche da amici o parenti, e nel giro di pochi minuti il vetro si fosse appannato completamente? È una reazione molto fastidiosa dovuta all’umidità interna all’automobile e alla differenza di temperatura rispetto all’esterno: proprio per questo più le persone presenti nell’abitacolo sono, maggiore e più veloce sarà l’appannamento dei vetri. Fortunatamente per combatterlo abbiamo a disposizione un’arma decisamente molto efficace.

Il rimedio per la tua auto: lo spray contro il vetro appannato

È la soluzione più ‘ufficiale’: lo spray antiappannante permette di evitare la fastidiosa patina sul parabrezza. Sul mercato ne esistono diversi flaconcini e il loro prezzo può variare, anche se si mantiene generalmente basso. Non ci sarà bisogno di applicarlo tutte le volte: questo spray proteggerà i vetri dell’auto impedendo all’umidità di depositarsi sui vetri, migliorando così la visibilità. Utilissimi sul parabrezza delle automobili, si possono usare anche all’interno della visiera dei caschi da motociclista e delle maschere da sub. Basta applicare lo spray e poi spalmare uniformemente il prodotto con un panno asciutto, in media durerà settimane!

Ma cosa fare in caso di emergenza, se non si ha a portata di mano lo spray? Sul web esistono diverse soluzioni fai-da-te, alcune delle quali davvero ingegnose! Puoi provare tu stesso la loro efficacia: ecco qualcuna di queste.

Vetro appannato? I rimedi fai-da-te

Dal web arrivano in nostro soccorso diversi rimedi home made, tra cui:

silice : è la sabbia della lettiera del gatto, capace di assorbire l’umidità ed evitare così la formazione della condensa. La si può porre in sacchetti o in una calza e posizionarla sotto i sedili o sul cruscotto.

: è la sabbia della lettiera del gatto, capace di assorbire l’umidità ed evitare così la formazione della condensa. La si può porre in e posizionarla sotto i sedili o sul cruscotto. detersivo per piatti : secondo i consigli sul web ne basterebbe una sola goccia, strofinarlo con un panno e poi lasciarlo agire senza risciacquo . Per rimuovere gli eventuali residui di detersivo, utilizzare un panno pulito.

: secondo i consigli sul web ne basterebbe una sola goccia, . Per rimuovere gli eventuali residui di detersivo, utilizzare un panno pulito. patata: anche se la soluzione può sembrare alquanto stramba, ci sono diversi utenti su internet che ne testimoniano l’efficacia. Tutto grazie all’amido, contenuto naturalmente in grosse quantità nel tubero: questo formerà una patina sul vetro che riuscirà ad evitarne l’appannamento. Come si applica? Strofinando la patata sbucciata sul parabrezza e successivamente rimuovendo lo sporco più visibile con uno strofinaccio asciutto apposito per la pulizia di vetri e specchi.

