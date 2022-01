La riconoscete? È un'importantissima attrice italiana

Nella foto era solo una bambina. Oggi è un’attrice italiana di successo. Riconoscete di chi stiamo parlando?

Al giorno d’oggi sono veramente in tanti a ripescare vecchie foto e condividerle in rete. Volti noti nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana avranno, quasi tutti, pubblicato qualche scatto di quando erano dei teneri e dolci bambini. Tra i vari personaggi di spicco si è accodata una nota attrice italiana di successo.

Stiamo parlando della bellissima e graziosa bambina ritratta nella foto qui sopra. Avete capito di chi stiamo parlando? Vi diamo un piccolo indizio. Si tratta di un’attrice romana che ha preso parte a moltissime fiction e ha avuto dei ruoli in vari film. Se non avete ancora capito chi è possiamo garantirvi che ha mantenuto un sorriso smagliante e si porta molto bene i suoi anni.

Chi è l’attrice romana immortalata nello scatto?

Come dicevamo prima, mostrare delle foto della propria infanzia è diventata una vera e propria moda! Tra i vari attori e le attrici sono in tanti quelli che non mostrano affatto “i segni del tempo”, proprio come per la nostra Claudia Pandolfi. È lei la bambina nella foto.

Ecco un bellissimo post pubblicato dalla Pandolfi sul suo profilo Instagram. Mantiene inalterata la bellezza di un tempo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Pandolfi (@missipanda)

Claudia Pandolfi, nata a Roma nel ’74 deve la sua carriera alle selezioni finali di Miss Italia che hanno rappresentato il suo trampolino di lancio per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Michele Placido, infatti, la nota e le offre una parte in un film.

Fino ad oggi ha preso parte a 30 film, tra cui ricordiamo (“Ovosodo” di Paolo Virzì e “Se Son Rose” di Leonardo Pieraccioni) e a più di 25 fiction, tra cui ricordiamo (“Un Medico in Famiglia” e “Per non Dimenticare”).

Ha due figli, Gabriele (nato dalla storia con Roberto Angelini) e Tito (nato dall’attuale compagno Marco De Angelis).