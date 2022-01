Le vaccinazioni, anche dei più piccoli, procedono a passo spedito. Ma sembra non bastare: i contagi aumentano e qualcuno chiede di tornare alla didattica a distanza.

Le vaccinazioni procedono a ritmo sostenuto: quasi il 90% della popolazione sopra i 12 anni ormai ha ricevuto due dosi di vaccino, se non tre. Eppure la variante Omicron ha fatto crollare la speranza di essere fuori dal tunnel del Covid e i contagi, da mesi, non fermano la loro ascesa. Il Governo, nel giro di dieci giorni, ha emesso tre decreti con crescenti restrizioni per chi non è vaccinato. L’ultimo, che entrerà in vigore – a scaglioni – tra il 20 gennaio e il 15 febbraio, ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il Green Pass anche per andare dal parrucchiere, in posta o in banca. Ma secondo alcuni sono le scuole il punto focale, i luoghi dove il Covid potrebbe diffondersi più facilmente. Il professor Massimo Galli, infettivologo presso l’ospedale Sacco di Milano, ha proposto di prolungare la vacanze natalizie per i bambini non vaccinati. Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, propone , invece, un ritorno per tutti alla didattica a distanza: “Servirebbero 2-3 settimane di Dad per mettersi in pari con le vaccinazioni, la garanzia delle mascherine Ffp2 a tutti e fino al primo febbraio una massiccia campagna di testing per verificare se il sistema riesce a praticare i tamponi” – le parole di Giannelli. Oltre 1.500 presidi hanno aderito all’appello in quanto – a detta loro – se le scuole riaprissero il 10 gennaio, ci si troverebbe di fronte ad una situazione ingestibile.