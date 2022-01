E’ stato uno dei tronisti più amati del programma di Uomini e Donne, ora sta per diventare papà per la prima volta.

L’abbiamo conosciuto nel 2015, quando scese le scale come corteggiatore per la tronista Teresa Cilia. Purtroppo alla fine, egli non fu la sua scelta, ma ormai aveva lasciato il segno e così la conduttrice decise di dargli un’altra possibilità offrendogli il trono l’anno seguente. Fu proprio in quell’occasione che il tronista consolidò la sua fama, formando una delle coppie più belle che siano mai uscite dal programma. La sua scelta, una bellissima ragazza dai capelli scuri e gli occhi di ghiaccio: stiamo parlando della modella Nicole Mazzocato. Avete capito di chi stiamo parlando? Sarà proprio Fabio Colloricchio a diventare papà! Vediamo insieme i dettagli.

Fabio e Violeta diventano genitori!

I due si sono conosciuti nel 2019 durante l’edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Entrambi avevano un passato televisivo la cui origine risiede proprio in un dating show, entrambi infatti furono corteggiatori del medesimo programma, l’uno la versione spagnola dell’altro. Quando Fabio partecipò alla trasmissione, aveva appena chiuso la relazione con Nicole Mazzocato, ma niente poté contro il fascino della bellissima Violeta. I due coltivarono subito un forte feeling e il loro amore spinse l’ex tronista a lasciare l’Italia per trasferirsi a Madrid. Dopo due anni, i due stanno per diventare genitori.

Violeta è solo al primo mese di gravidanza, il pancino quindi è praticamente impercettibile. I due non hanno ancora confermato la notizia, molti genitori generalmente aspettano la fine del primo trimestre per scaramanzia. Tuttavia, la loro privacy è stata invasa dai giornali di gossip spagnoli che hanno fatto trapelare la notizia. Dopo due anni di amore, particolarmente criticato (Violeta venne spesso paragonata a Nicole, sottolineando quando la prima fosse meno rispetto all’altra), alla fine il loro legame ha avuto la meglio: Fabio diventerà presto papà!