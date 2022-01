E’ passato già un anno dal primo bacio di Sangiovanni e Giulia, ecco come festeggeranno il loro primo anniversario d’amore.

E pensare che nacque tutto per caso durante l’edizione di Amici20, un’edizione che rimarrà nel cuore di moltissimi telespettatori, soprattutto per i risvolti sentimentali nati nella storica casetta degli studi Mediaset. Tra le coppie più amate ci sono sicuramente loro: la ballerina professionista Giulia Stabile e il cantante Sangiovanni. I due si sono piaciuti dal primo sguardo, nonostante inizialmente la ballerina italo-catalana avesse occhi solo per il collega Sebastian. Eppure, ci è voluto poco perché il suo cuore venisse invece occupato dall’ affascinate e originale allievo di Rudy Zerbi.

Arrivarono poi i primi successi: le prove Tim vinte sempre e solo dalla talentuosissima Giulia, il disco d’oro di Sangiovanni, i record di ascolti nelle classifiche, l’affetto del pubblico e tanto tanto altro. Ciò che però fece appassionare maggiormente i telespettatori, fu sicuramente il supporto reciproco che i due si sono dati durante l’intera esperienza. L’uno non abbandonava l’altra, nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di dolore, fino ad arrivare all’incredibile e indiscussa vittoria di Giulia Stabile su tutti gli altri partecipanti. Ed ora, i due famosissimi ex allievi di Amici hanno festeggiato il loro primo anniversario.

LEGGI ANCHE —> Sangiovanni e la dichiarazione shock: “non sto nella pelle”

Sangiovanni e Giulia, il primo anno insieme

Per festeggiare il loro anniversario, i due sono volati a Barcellona, luogo molto caro alla ballerina essendo di origini italo-catalane. Approfittando dell’occasione, Giulia ha potuto presentare il suo fidanzatino agli altri membri della famiglia materna. I due sono apparsi molto affiatati ed innamorati, immersi negli sguardi dolci di lui e nella risata contagiosa di lei. Calcolando che inizialmente Sangiovanni voleva “seguire un certo criterio” nel lasciarsi andare, possiamo dire che quel limite sia stato distrutto totalmente. Nulla ha potuto contro la purezza della piccola Giulietta, che è riuscita piano piano a conquistare il cuore del suo Sangio.

LEGGI ANCHE —> Amici 21 anticipazioni: 3 eliminazioni shock che fanno discutere tutti

Ed eccoli oggi, più uniti che mai. Se pensiamo al difficile passato raccontato da Giulia, possiamo dire con grande orgoglio che la ballerina si sia ripresa la sua rivincita. I giorni del bullismo e delle prese in giro a scuola sono ormai lontani, oggi la piccola Stabile è una ballerina professionista nel programma di Amici, gode della stima e dell’affetto di Maria De Filippi e – soprattutto – è coccolata dall’amore del suo Sangiovanni.