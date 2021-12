Le anticipazioni di Amici 21 parlano di 3 eliminazioni shock che faranno sicuramente discutere tutti. Ecco cosa succederà

Arrivano puntali le anticipazioni di Amici 21. Le indiscrezioni sulla prossima puntata di Amici, infatti, porteranno con loro numerose polemiche, in particolar modo riguardo quelle che saranno le eliminazioni di alcuni concorrenti e le proteste di alcuni prof.

Le riprese, infatti, sono terminate e i telespettatori aspettano con grande attesa la prossima puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 5 dicembre. Tra le maggiori news dettate dalle anticipazioni di Amici 21, 3 eliminazioni shock che faranno discutere tutti.

Amici 21: 3 eliminazioni shock che faranno discutere tutti

Non sono prive di polemiche le anticipazioni della prossima puntata di Amici 21, in onda domenica prossima su Canale 5. Secondo le indiscrezioni, infatti, ci saranno 3 eliminazioni shock che faranno discutere tutti, anche alcuni prof. Ecco cosa succederà.

Ad essere eliminati sono stati Virginia, Guido e Tommaso. I due ballerini hanno affrontato la sfida in quanto ultimi nella classifica della gara interna tra ballerini. Anche Carola ha gareggiato, ma a differenza dei due ha vinto la sfida.

A quanto pare, Guido è stato sostituito dalla Celentano. Dopo alcune settimane di lamentele da parte della maestra, non c’è infatti da stupirsi della sua decisione. Al posto di Guido, infatti, è entrato un nuovo ballerino, Cristiano.

Per quanto riguarda, invece, l’eliminazione di Virginia, Celentano e Peparini si sono ribellate e la scelta di Garrison ha fatto discutere le maestre. Quest’ultimo, infatti, aveva deciso di far entrare una nuova ballerina, Cosmary, ma le due insegnanti non si sono viste d’accordo.

Le anticipazioni parlano anche di come Sangiovanni sarà ancora protagonista e verrà mostrato il Disco D’Oro vinto da LDA. Tra gli ospiti ci saranno Giordana e Christian De Sica, che dovrà giudicare la nuova sfida dei cantanti.

Inoltre, è andata in scena la seconda sfida tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Dopo l’esilarante bacio con Todaro, questa volta a giudicare è stata la stessa Maria, come promesso. A vincere è stata la Celentano. Risultato che non conferma le voci di chi voleva un dispetto da parte di Maria De Filippi.