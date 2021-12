Uomini e Donne: l’ex cavaliere si sposa e lascia tutti senza parole

Uomini e Donne, un ex cavaliere del programma si sposa e lascia tutti senza parole: ecco con chi sarà sua moglie.

Uomini e Donne è entrato nelle consueta pausa natalizia, lasciandoci diversi colpi di scena con le puntate di questo dicembre; in attesa di vedere quale sarà la scelta di Roberta (emersa già dalle anticipazioni) e il proseguo di alcune frequentazioni del trono over, sotto i riflettori ci finisce un ex partecipante.

A quanto pare infatti, un vecchio cavaliere del dating show di Maria De Filippi sarebbe prossimo al matrimonio, nonostante al programma sia stato sommerso da non poche polemiche. Ecco chi è l’uomo in questione e chi è la sua compagna.

Uomini e Donne, ex cavaliere si sposa lasciando tutti senza parole: ecco chi è

Tra discussioni e polemiche, non mancano al dating show anche le belle notizie: sono molte infatti le coppie che tornano in studio da Maria annunciando il loro matrimonio, per la gioia della conduttrice e di tutta la produzione.

Solo ultimamente, abbiamo visto Angela e Antonio di nuovo in studio dopo essere usciti dal programma mesi fa: i due hanno annunciato l’imminente matrimonio, ormai avvenuto lo scorso 17 dicembre.

Questa volta, a sposarsi è un ex partecipante, che è riuscito a trovare l’amore fuori dal programma; stiamo parlando di Nicola Mazzitelli, cavaliere del trono over spessissimo accusato di andare contro le regole del dating show.

Prima di trovare stabilità nella vita sentimentale, Mazzitelli ha avuto un’esperienza piuttosto turbolenta a Uomini e Donne; assente in studio a causa del COVID-19, fu accusato di avere un accordo con l’ex dama Valentina Dartavilla Lupi.

Per molti, i due avevano dei rapporti e un piano ben preciso; lontano da queste polemiche, ora ha però trovato l’amore fra le braccia di Emily, che è riuscita a rubare il suo cuore.

L’annuncio arriva sotto Natale, con una foto a tema postata sui social che ritrae Mazzitelli seduto insieme alla fidanzata vicino all’albero; una volta fatta la proposta, Emily ha detto sì e i due si sposeranno presto.

La ragazza è estranea al mondo dello spettacolo e vive a Vicenza; circa nove mesi fa, è riuscita a far battere di nuovo il cuore di Mazzitelli. Bionda e con gli occhi azzurri, la bellezza di Emily è lampante: “Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo” ha scritto Nicola, che a quanto pare ha ricevuto il suo regalo di Natale.

Dal canto suo anche Emily, sul suo profilo Instagram, ha festeggiato la notizia comunicando a sua volta di aver detto sì; Nicola può dunque realizzare il suo sogno di sposarsi, che da tempo voleva far diventare realtà.