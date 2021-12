Aveva vinto X Factor 2010, dopodiché è sparita dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa fa oggi la talentuosissima Nathalie.

Il 2010 si può considerare l’anno del suo debutto nel panorama musicale italiano: Natalia Beatrice Giannitrapani – in arte Nathalie – partecipa alla quarta edizione di X Factor, aggiudicandosi la vittoria, grazie ai consigli e al tempo dedicatole dal suo coach Elio. In realtà, il percorso musicale della cantante inizia molto prima, quando tra il 1990 e il 2000 viene scelta per aprire i concerti di famosi artisti nazionali. Il talent show però le offre il trampolino di lancio giusto per affermarsi nel mondo dello spettacolo. Dopo di esso infatti arrivano i primi album incisi in studio: Vivo sospesa (2011), Anima di vento (2013), Into the flow (2018) e l’EP In punta di piedi (primo singolo, uscito nel 2010).

Dal 2018 però, Nathalie è scomparsa progressivamente dal panorama musicale e il motivo risiede nello stress eccessivo causato dallo show business. Esso si sa, ad alcuni artisti sta particolarmente stretto: per una cantante con un’essenza creativa formata, risulta difficile adattarsi ai gusti e ai capricci del pubblico. Scopriamo quindi cosa fa adesso Nathalie.

Nathalie oggi – Ecco di cosa si occupa

Oggi Nathalie ha deciso di vivere una vita da nomade: nel 2019 acquista un camper insieme al compagno, è però costretta ad abbandonare temporaneamente il suo sogno, in seguito allo scoppio della pandemia. Nel 2020 riprende in mano la sua casa mobile, la sistema a regola d’arte, arricchendola con gadget utili per l’incisione delle sue canzoni e realizza finalmente il suo sogno di scoprire il mondo e viaggiare continuamente. In una recente intervista rilasciata al Messaggero, Nathalie si dichiara molto felice e soddisfatta: “Stare sempre in viaggio mi aiuta ad essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale”.

Nel frattempo, la cantante continua a mantenersi con la musica, attraverso i concerti e qualche lavoretto in tv (fa parte dei 100 giudici di All Together Now). Ad oggi, dopo aver trovato nuovamente la sua pace interiore, sembra decisa a pubblicare il suo quarto album in studio, il quale nasce dall’ispirazione acquisita tramite i suoi viaggi. Non vediamo l’ora quindi di poter ascoltare i brani che raccontano di questo periodo meraviglioso ed artistico vissuto dalla talentuosa Nathalie.