Ferragnez: sapete quanto costa la poltrona? Una cifra folle!

Ferragnez, sapete quanto costa la poltrona presente nella casa di Fedez e Chiara Ferragni? Una cifra veramente folle, da non credere.

Chiara Ferragni e Fedez sono da tempo due personaggi chiacchieratissimi, tanto le la coppia da loro formata è continuamente sotto i riflettori; i due non soltanto fanno discutere per il grande successo che hanno (nei rispettivi campi) ma anche per le varie battaglie sociali che combattono.

La popolarità dei due è stata recentemente suggellata dalla docu-serie dedicata alla loro vita, The Ferragnez, disponibile in streaming su Amazon Prime Video (con otto episodi) dallo scorso 9 dicembre.

Inutile dire come questo ulteriore prodotto abbia portato nuovi introiti alla famiglia, tra le più ricche d’Italia; sapete quanto costa la poltrona presente nella loro casa? Una cifra veramente folle.

Ferragnez, quanto costa la poltrona a casa di Fedez e Chiara Ferragni: cifra veramente folle

Attivissimi sui social, sia l’imprenditrice che il rapper pubblicano spesso Stories e foto su Instagram direttamente dal loro appartamento; i fan non possono quindi che prestare particolare attenzione ai vari oggetti d’arredamento protagonisti, tutti molto costosi.

Tra questi, a suscitare la curiosità del pubblico una particolare poltrona rosa griffata Luois Vuitton; già dal marchio, possiamo intuire come il prezzo pagato per averla sia stato esorbitante.

La coppia utilizza molto spesso la poltrona per momenti di relax, che sia per guardare la tv oppure per divertirsi in sessione di coccole coi due bambini, Leone e Vittoria.

Per quanto riguarda le specifiche invece, la poltrona in questione è formata da una struttura in legno che la rende ergonomica; il rivestimento in tessuto rosa dona brio ed eleganza, anche impreziosito dal classico Monogram del marchio.

L’oggetto in questione è stato prodotto niente meno che dall’azienda Modernica, situata a Los Angeles da oltre 20 anni; la poltrona è una Grasshopper chair, un modello personalizzabile in base alle esigenze degli acquirenti, sia per quanto riguarda lo stile che per quanto riguarda tessuti e materiali.

Chiara e Fedez, a quanto pare, si sono subito innamorati di questo modello e non mancano mai di utilizzarla a casa loro; i due hanno speso una vera fortuna per la loro versione personalizzata, eseguita anche con il coinvolgimento dell’artista Etai Drori.

Essendo un modello unico personalizzato, non è possibile stimare una cifra esatta per il suo valore; ciò che è certo è che supera i $1.795,00, ovvero il prezzo da listino per questo tipo di poltona. Una cifra che sicuramente la coppia può permettersi, anche se fa storcere il naso a molti.