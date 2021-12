Amore, il tuo partner ti ama? Capisci cosa prova per te il tuo lui o la tua lei osservando questi semplici segnali.

Quando si parla di amore, nessuno ha mai risposte certe, né tanto meno ne riesce a trovare delle regole definitive; questo sentimento, si sa, ha diverse sfaccettature e per provare a capirlo bisogna solamente viverlo.

Ti siete mai chiesto se il tuo attuale partner ti ama davvero, oppure avete costantemente dei dubbi e non riuscite effettivamente né a rispondere né a capire come comportarvi?

Se avete dei dubbi sul sentimento del vostro lui o della vostra lei, fate attenzione a questi piccoli segnali, che potrebbero svelarvi quanto il sentimenti del vostro amore è intenso o meno.

Amore, ti ama? Fai attenzione a questi semplici segnali

Come sottolineato prima, in amore non ci sono regole e anche chi inizialmente potrebbe presentarsi come una persona, potrebbe in realtà essere totalmente differenti.

Sicuramente, se siamo in coppia o stiamo iniziando una frequentazione, alcuni segnali possono farci capire se la persona che abbiamo di fronte prova dei sentimenti verso di noi, oppure se è realmente interessato.

Il sorriso è un’ottima cartina al tornasole: quando sorridiamo è perché le persone ci piacciono, e se il tuo partner lo fa spesso allora vuol dire che occupi un posto speciale nel suo cuore.

Un altro fattore importante può essere l’attenzione e la cura dei dettagli: chi ci tiene ricorda tante cose di te, magari che gli hai raccontato anche tempo fa, che si tratti del compleanno (cosa piuttosto ovvia) o del primo appuntamento.

Chi ci ama e ci rispetta ha a cuore la nostra opinione ed è pronto ad ascoltarla: ti sostiene nelle decisioni che prendi senza giudicarti e senza importi a forza il suo punto di vista.

Inoltre, proprio per questo, la tua felicità è la sua felicità. Una relazione non è costituita da rinunce, ma entrambi i partner devono stare bene e sentirsi a proprio agio; chi ci tiene fa di tutto per farti stare bene e quando stai male soffre insieme a te.

Ovviamente, tutte queste caratteristiche possono non essere presenti insieme: c’è chi è meno empatico oppure tende a dimenticare facilmente le cose, chi esprime a fatica i propri sentimenti o chi tende ad essere più possessivo.

Ognuno ha i suoi difetti, la differenza nella relazione sta nell’impegno nel superarli e nel costruire qualcosa col proprio partner: ecco perché, se non c’è nessuno di questi dettagli, instaurare una relazione duratura può risultare al quanto difficile.