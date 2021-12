Osservate attentamente la ragazza nella foto, l’avete riconosciuta? è la figlia di una nota presentatrice. Vediamo insieme di chi si tratta.

Riuscite a riconoscere la ragazza nell’immagine? se osservate attentamente potete notare delle somiglianze con la madre, questa bellissima donna è la figlia di una notissima conduttrice televisiva.

Ancora non avete capito? ebbene, la ragazza nella foto si chiama Angelica ed è la figlia di Milly Carlucci, sappiamo molto della vita professionale della showgirl ma un po’ meno di quella privata.

Milly si è sposata nel 1985 con Angelo Donati e i due hanno dato alla luce due splendidi figli, ormai grandi. La più grande si chiama Angelica Krystle e ha 31 mentre il più piccolo è Patrick che ha 26 anni.

Domani ci sarà l’ultima puntata di Ballano con le stelle e Milly Carlucci non vede l’ora di proclamare i vincitori di questa edizione. Ma sapete cosa fa nella vita la figlia Angelica? scopriamolo insieme.

Lei è Angelica, la figlia di Milly Carlucci

Angelica è prima figlia di Milly Carlucci, la giovane ragazza ha studiato in due delle più importanti università in Inghilterra ossia la London School of Economics e dopo nella prestigiosa Università di Oxford.

La 31enne, non ama stare al centro dei riflettori ma ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia sin da subito, ora vive a Londra e in un intervista di qualche anno fa ha dichiarato “Ho avuto la grandissima fortuna di avere due genitori che ci dicevano: fate quello che volete, purché siate felici. Ho sempre ammirato mio padre, mi ha ispirato. È stato il principale sponsor negli affari”.

Voi cosa ne pensate? vi piace la figlia di Milly Carlucci?