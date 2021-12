Vediamo meglio insieme questa incredibile novità che sta arrivando per quanto riguarda il noto programma di messaggistica.

Tutti noi utilizziamo tantissime volte al giorno, ovvero il noto programma di conversazione istantanea Whats App.

Ma prossimamente ci sarà un’incredibile cambiamento che potrebbe lasciare quasi tutti senza parole, per come si manderanno i messaggi vocali.

LEGGI ANCHE —> La riconoscete? E’ la figlia di una notissima presentatrice

Questa novità era attesa da molto tempo, e tante volte sono state annunciate delle modifiche ma poi non sono mai arrivate.

Whats App: ecco la nuovissima funzione

La novità incredibile è che potremmo ascoltare per la prima volta i messaggi prima di inviarli, in modo tale da essere sicuri sul loro contenuto.

A dare la comunicazione ufficiale è stata direttamente la piattaforma Whats App tramite un annuncio sul suo canale Twitter tramite un video che mostrava come fare.

Questa volta la novità riguarda veramente tutti e non solamente per pochi, al momento ancora tutti non vedono la nuova versione ma è sicuramente questione di giorni che arrivi a tutti questa nuova incredibile funzione.

LEGGI ANCHE —> Natale: tavola apparecchiata in modo impeccabile e stupendo spendendo poco!

Come sappiamo fino alla giornata di ieri se volevamo mandare un messaggio sul nostro programma di messaggistica potevano registrare il messaggio ma non avevamo assolutamente modo di sentirlo prima.

Se infatti tenevamo premuto il tasto della registrazione muovendolo poi a sinistra la registrazione veniva cancellata.

Una volta inviato, rendendoci conto che era sbagliato potevamo solamente cancellare il messaggio, perchè non c’era modo di ascoltarlo prima.

Adesso invece avendo modo di sentirlo prima di inviarlo possiamo essere sicuri al 100%, ci sarà il tasto Stop/Play che ci permetterà di ascoltarlo.

Al momento però non è possibile accorciare o tagliare l’audio ma possiamo inviarlo in modo intero, è molto probabile che questa funzione sia inserita nel futuro.

Il programma sta inviando questo aggiornamento sia per gli utenti Android che iOS, ma ci vuole ancora del tempo.

Per chi ancora non vede questa nuova funzione, ovviamente deve attendere con fiducia, perchè prima o poi arriverà a tutti questa nuova ed interessantissima versione.

E voi siete ancora tra gli utenti che non hanno ricevuto l’aggiornamento oppure siete tra i fortunati e l’avete già provato?