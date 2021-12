Per una corretta e sana alimentazione, ti suggeriamo 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato. Ecco cosa devi fare

Quante volte è successo che, dopo un pranzo o una cena deliziosa (e abbondante) sono apparsi i famosi sensi di colpa per le conseguenze del proprio peso? Magari, per consolarci, ci siamo seduti sul divano a guardare un film o una serie tv: pessima abitudine.

Dopo aver consumato il pasto, tendiamo sempre a compiere dei comportamenti sbagliati, che non fanno altro che peggiorare la situazione. In questo articolo, vogliamo mostrarti 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato.

Ecco 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato

L’importanza di un’alimentazione e dieta sana è nota per avere una corretta linea e condurre uno stile di vita salutare. Ma altrettanto importanti sono i comportamenti che assumiamo dopo aver consumato il nostro pasto. Una buona alimentazione, infatti, non finisce subito dopo l’ultimo boccone.

LEGGI ANCHE –> ANTONINO SPINALBESE: IL LAVORO CHE FARÀ DA GENNAIO, DA NON CREDERE

In questo articolo, infatti, vogliamo mostrarti 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato. Ti accorgerai, infatti, che ci sono alcune abitudini veramente dannose per la tua salute e la tua linea:

Bere il tè

A volte, dopo un buon pranzo, nasce una voglia di concludere il pranzo con qualcosa di caldo e saporito (specialmente nei periodi invernali). Bere il tè dopo aver mangiato, però, non è affatto salutare. L’acido tannico presente nel tè, infatti, si lega a proteine e ferro, ostacolando il processo di assorbimento di nutrienti importanti.

Una carenza di ferro, infatti, può portare gravi disturbi per la tua salute. Il continuo senso di stanchezza, la bassa temperatura di mani e piedi e la mancanza di appetito sono solo alcuni dei sintomi che potrebbero emergere;

Mangiare frutta

Mangiare frutta subito dopo pranzo o cena è un’abitudine largamente diffusa nella nostra società. Eppure, pare essere una consuetudine da abbandonare. Consumare frutta è, ovviamente, un’ottima cosa per il nostro organismo, ma è meglio farlo a stomaco vuoto.

La frutta, infatti, è un’importante fonte di enzimi che, in grandi quantità, comporterebbe un lento assorbimento di zuccheri. Questo potrebbe portare a indigestione, acidità e bruciori di stomaco;

Fare una doccia

Anche fare una doccia dopo aver mangiato non è una grandissima idea. Mettersi sotto l’acqua aumenta il flusso sanguigno in mani, gambe e resto del corpo, togliendone allo stomaco. Questo porterebbe ad indebolire il sistema digestivo e ad aumentare la possibilità di dolori allo stomaco;

Dormire

Dormire subito dopo mangiato può causare gonfiore, bruciori di stomaco e disagio durante la notte. Se avete un orario ben definito in cui andate a letto, provate a mangiare almeno un’ora prima. Ne osserverete presto i benefici;

LEGGI ANCHE –> ROMPICAPO: SE TROVI IL GATTO SEI UN GENIO! CI RIESCE SOLAMENTE 1%

Fumare

Per quanto fumare faccia male a prescindere, non è assolutamente indicato farlo subito dopo aver mangiato. Se proprio non riuscite a rinunciare al fumo, lasciate passare un po’ di tempo dall’ultimo pasto prima di accendere una sigaretta. La nicotina, infatti, si lega all’ossigeno prodotto durante la digestione e aumenta l’assunzione di elementi cancerogeni.