Ecco una lista di 7 cose che vengono dette solamente per farti impazzire: attenzione alle manipolazioni mentali che possono farvi.

Soffrire di diverse patologie psichiche, o comunque mostrarne almeno in pare i sintomi, non significa per forza essere degli assassini oppure delle persone totalmente squilibrate.

Anche persone totalmente integrate nella società e con un comportamento insospettabile possono arrivare ad avere delle patologie, ed usarvi per ottenere i propri scopi oppure semplicemente, con la loro realtà distorta, mandarvi su tutte le furie (se non peggio).

Ecco la lista di 7 cose che le persone con disturbi dicono, anche forse inconsciamente, ma minando alla tua stabilità mentale e alla tua autostima: fai molta attenzione.

7 cose che vengono dette solamente per farti impazzire: ecco la lista

Attenzione dunque a queste manipolazioni, per non cadere preda di persone a cui non interessa minimamente il vostro bene; appena capite di essere pesantemente intrappolati in una situazione del genere, cercate in tutti i modi di liberarvi.

“Sei pazzo”

Solitamente, chi è abituato a distorcere la realtà accusa l’altro di farlo; ecco allora che, messe davanti all’evidenza, le persone disturbate accusano chi hanno davanti di essere “pazzo”.

In questo modo, anche la tua realtà viene distorta e potresti perdere il controllo delle tue emozioni; assolutamente una situazione dannosa, specie per i più piccoli o per gli adolescenti.

“Sei troppo sensibile”

Essere sensibili non è mai un male e non c’è un “troppo”; dar voce alle proprie emozioni è sacrosanto e, di conseguenza, si riescono a comprendere anche quelle degli altri.

Se qualcuno ti dice questa frase, punta a renderti vulnerabile, a sminuire i tuoi sentimenti e soprattutto a farti credere di non essere stato “colpito”, quando in realtà è stato proprio così; ancora una volta, si attacca per non accettare la realtà.

“Non mi piace il dramma”

Strettamente legata alla frase precedente, anche questa minimizza ciò che prova l’altro; la sofferenza manifesta viene vista come una “sceneggiata” e dunque si mira a farle perdere valore. Una doppia beffa se ti trovi in questa situazione, perché una delle cose più brutte è soffrire e venire derisi, quasi privando di un “senso” la sofferenza stessa.

“Pensi troppo”

Un altro modo per farti sentire a disagio è sminuire i tuoi problemi; anche in questo caso, pensare è l’espressione di una personalità ed è quindi giusto farlo. Non lasciare che ti portino via questa tua facoltà.

“Mi hai frainteso”

Quando si riconosce l’errore, oppure si ha paura delle conseguenze, allora può capitare di sentire questa frase; la persona disturbata, ancora una volta, passa la palla a chi ha di fronte, facendoti magari sentire anche colpevole.

“Vorrei che non uscissi con quella persona”

Per tenerti in loro possesso, certi tipi di persone potrebbero fare di tutto: da sminuire i tuoi amici o i tuoi familiari ad “obbligarti”, più o meno esplicitamente, a non vedere qualcuno e a fare ciò che in realtà vorresti fare. Specie nelle relazioni amorose, subire un comportamento del genere è dannosissimo e inaccettabile.

“Mi ami, vero?”

Una continua pressione psicologica giocando con i sensi di colpa non fa bene a nessuno; un partner con disturbi potrebbe riversare su di voi tutte le sue insicurezze, facendoti annullare e rinunciare alla tua vita, più che condividerla con te.