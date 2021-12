Questo bellissimo bambino oggi è un famosissimo cantante, molto legato a Maria De Filippi. Siete riusciti a riconoscerlo?

Riuscite a riconoscere il bambino dolcissimo della foto? Oggi è un cantante famoso, bellissimo e talentuoso, molto legato alla conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Reduce da un momento molto difficile, è tornato negli studi Mediaset per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo album. Non è stato facile per lui, tornare tra quei banchi, occupati un tempo insieme ad un compagno che purtroppo non c’è più. Stiamo parlando di Mike Bird, venuto a mancare quest’estate a seguito di un leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Il bimbo nella foto, ora cresciuto, ha qualche demone contro cui sta combattendo. La stessa Maria, durante l’ospitata, gli ha chiesto se fosse riuscito a sconfiggerli. Ci sta provando, ci sta riuscendo. La sua esibizione è stata fenomenale ed ha conquistato tutto il pubblico a casa. Avete capito di chi stiamo parlando? Il piccolo nella foto è un giovanissimo Riccardo Marcuzzo.

Riccardo Marcuzzo oggi, è cresciuto l’ex allievo di Amici

Riccardo Marcuzzo ha cominciato la sua carriera musicale proprio negli studi di Maria De Filippi. Era molto legato al suo compagno di viaggio, Michele Merlo, purtroppo scomparso prematuramente e giovanissimo. Molti fan si aspettavano che il cantante dedicasse proprio a lui la sua esibizione. Riki però ha dichiarato di non voler speculare su certe tragedie. La sofferenza non va esibita, giusto? Fatto sta, che il suo ritorno ha emozionato tutti i professori, la conduttrice e soprattutto il pubblico presente in studio.

Riccardo si è esibito con il brano Scusa, il singolo da lui stesso pubblicizzato sui social, uscito esattamente alle 14 del 29 novembre 2021. Continua quindi la scalata al successo per Riccardo Marcuzzo. E riguardo i suoi demoni? Beh, quale artista non ne ha, basta avere la capacità di trasformare il caos in arte, oppure – in questo caso – in musica.