Carmen Russo ha conquistato i telespettatori grazie alla sua ultima partecipazione al Gf Vip. Ma vi ricordate di lei da giovane, il cambiamento è sconvolgente. Vediamo il prima e dopo della nota showgirl.

Carmen Russo è sicuramente una delle showgirl più amate dal pubblico a casa, in questo periodo si sta facendo notare grazie alla sua partecipazione al Gf Vip in cui sta avendo un notevole successo.

Durante il suo percorso all’interno del reality si è parlato a lungo della vita privata di Carmen e della sua gravidanza ad età inoltrata, ma non solo, Alfonso Signorini ha anche raccontato del percorso lavorativo della showgirl, in cui ha mostrato al pubblico a casa alcune foto della Russo all’inizio della sua carriera.

I telespettatori hanno fatto fatica a riconoscere Carmen e in molti si sono domandati se la showgirl abbia ricorso alla chirurgia estetica. Siete curiosi di vedere quanto è cambiata in questi anni? vediamola insieme.

Leggi anche->Carmen Consoli: le parole sulla fecondazione assistita

Carmen Russo è rifatta? ecco il prima e dopo

Carmen Russo è nota al pubblico a casa come ballerina, la showgirl ha esordito all’inizio degli anni 70 e nei decenni a seguire è stata molto presente in televisione come attrice e ballerina.

Sul web si è accesa una discussione dopo che Alfonso Signorini ha mostrato le foto di Carmen all’inizio della sua carriera, i telespettatori hanno fatto fatica a credere che quella ragazza dai lunghi capelli rossi potesse essere proprio lei.

Ebbene si, Carmen Russo tanti anni fa portava i capelli scuri e ricci ma oltre ad aver cambiato stile è anche ricorsa alla chirurgia estetica, ed è stata proprio lei ad ammetterlo durante un’intervista a Vieni da Me “Se uno rallenta il passare del tempo perché no? La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”.

Leggi anche->Antonino Spinalbese: il lavoro che farà da gennaio, da non credere

Voi cosa ne pensate?