Ballando con le stelle: due ballerini lasciano il programma, ecco chi sono

Ballando con le stelle, chi sono i due ballerini che lasciano definitivamente il programma: la Carlucci rimane stupita, come il pubblico.

Lo storico programma di Milly Carlucci continua anche quest’anno con la sua nuova edizione, che ha lanciato in pista diversi amatissimi volti del nostro mondo dello spettacolo.

Spicca la presenza di Morgan, che torna sotto i riflettori dopo il “caso Bugo” a Sanremo, così come quella di Sabrina Salerno, che non ha perso l’occasione di mostrare anche su Rai 1 tutta la sua sensualità.

Ora però, la conduttrice Milly Carlucci e tutta la produzione devono far fronte all’addio di due ballerini, arrivati veramente a sorpresa; la conduttrice è rimasta stupita e dispiaciuta, così come tutto il pubblico.

Ballando con le stelle, l’addio di due ballerini: ecco di chi si tratta

Dopo più di sedici edizioni, Ballando ha ormai abituato il pubblico ad un determinato tipo di spettacolo, così come ha introdotto agli spettatori diversi ballerini professionisti, punti fermi del format.

Tra i più celebri sicuramente Samuel Peron (quest’anno in coppia con Sabrina Salerno), oppure Raimondo Todaro, che proprio da quest’anno ha deciso di lanciarsi in nuove avventure, accettando la cattedra di professore ad Amici di Maria De Filippi.

Tra questi volti noti, che hanno guidato varie “stelle” nel corso di tutti questi anni, ci sono anche Simone di Pasquale e Sara di Vaira; i due hanno però recentemente dichiarato di essere pronti ad abbandonare definitivamente il programma.

“Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione. Il mio legame con questo programma è totale, mi piacerebbe poter chiudere con una finale” spiega Simone di Pasquale, pronto ad accettare i cambiamenti ed una nuova fase della sua vita, costretta dall’età.

Al momento, il ballerino è in gara con Bianca Gascoigne ed ha tutta l’intenzione di mantenere uno spirito competitivo fino alla fine; in molti sono però dispiaciuti per il suo addio, come testimoniano le parole della Lucarelli, che lancia anche una frecciatina a Todaro.

“Sai che è già capitato che qualcuno sia andato via anche di recente ed io ho stappato lo spumante, ma nel tuo caso specifico, invece, io sono molto triste. Sei forse l’unica persona con cui non ho avuto neanche un battibecco qui dentro” le parole della Lucarelli, che elogia le qualità di leadership del ballerino, così come la sua bravura nel valorizzare la sua partner.

Dispiacere anche per l’addio di Sara di Varia, eliminata di recente e su cui si è espressa direttamente la conduttrice: “Sara è una delle colonne portanti di questa edizione e se è vero che questo sarà il tuo ultimo anno, ci mancherà una gamba da ora in poi”. Staremo a vedere come la produzione riuscirà a sostituire due volti così amati, dal pubblico e non.