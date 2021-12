Catanzaro, neonata sola a casa: mamma e papà trovati ad ubriacarsi in un bar

In provincia di Catanzaro una neonata di pochi mesi è stata lasciata sola in casa perché i genitori avevano urgenza di fare un aperitivo.

Sempre più spesso a fare le spese di alcune scelte assurde dei genitori, sono i bambini. Talvolta bambini piccolissimi, poco più che neonati, non in grado neppure di chiamare i soccorsi. E’ quanto accaduto a Belcastro, piccolo centro in provincia di Catanzaro. Una neonata di due mesi è stata lasciata sola in casa da mamma e papà che avevano urgenza di andare al bar a bere qualcosa. La scoperta è avvenuta per puro caso: i clienti del locale hanno segnalato la presenza della coppia in compagnia di un’altra donna. I tre, un uomo e due donne, sembravano visibilmente alterati a causa di una smodata assunzione di alcolici. La Polizia locale, conoscendo un po’ tutti in paese e, soprattutto, conoscendo la coppia, ha chiesto dove fosse la bambina. Di fronte alle risposte vaghe e non credibili dei genitori, gli agenti hanno deciso di riaccompagnare a casa i due per accertarsi delle condizioni di salute della piccola.

La scena che attendeva la Polizia era a dir poco incredibile: la neonata era stata adagiata sul letto matrimoniale senza alcuna protezione che potesse evitarne la caduta. Non solo: lì vicino una stufa elettrica accesa che, a contatto con il materaso, avrebbe anche potuto causare un incendio. La bambina piangeva, era in buone condizioni ma evidentemente assetata e affamata a causa del diverso numero di ore trascorso completamente da sola. Per allontanare ogni dubbio gli agenti hanno voluto che la piccola fosse visitata dai sanitari del 118. I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore. La vicenda è stata segnalata dai militari dell’Arma alla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro. Spetterà all’organo ora disporre eventuali provvedimenti per la tutela della piccola e nei confronti della coppia. La situazione sembra agghiacciante ma è nulla in confronto alla bambina ucraina abbandonata subito dopo la nascita dalla coppia che era ricorsa alla gestazione per terzi – utero in affitto – per avere un figlio. La madre della bambina ha spiegato ce una volta vista la neonata non riusciva a sentirla come sua. Così la coppia è tornata in Italia lasciando la neonata in Ucraina con una sconosciuta.