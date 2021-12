Non sapete come organizzare il pranzo di Natale? Ecco un menù che potrà ispirarvi sulle pietanze da preparare.

Come spesso accade, Benedetta Rossi sa dare ottimi spunti per quanto riguarda ricette facili e veloci da realizzare comodamente a casa. La sua fama nasce proprio dalla praticità delle pietanze che realizza, le quali non sono fattibili solo da grandi chef, ma anche da amanti della cucina che si dilettano a casa con la gastronomia. Anche in questo caso, Benedetta ci ha dato lo spunto per creare un perfetto menù natalizio. Ecco le ricette, dall’antipasto al dolce.

Menù natalizio: dall’antipasto al dolce

Antipasto: l’alberello di Natale è un esempio facile e veloce di antipasto natalizio. Si realizza con della pasta sfoglia intrecciata, che si può farcire come si preferisce. In questo caso, Benedetta ha scelto spinaci, pomodorini e provola, anche per riprendere i colori simbolo del Natale, ma si può scegliere qualsiasi ingrediente sia di vostro gusto.

Primo: i rigatoni al forno sono una delizia che soddisfa anche i più golosi. Si possono realizzare con pomodoro, parmigiano, pan grattato ed olive, ma si può anche puntare sulla classica versione al ragù. Qualsiasi sia la vostra scelta, saranno comunque graditi per tutti i vostri ospiti.

Seconda portata: le polpette di ricotta e funghi rappresentano una variante particolare e prelibata alle classiche polpette. Anche i palati più sopraffini ne trarranno giovamento. Ovviamente le polpette sono un piatto che si può modulare in base a qualsiasi gusto: possono essere vegetariane, di carne, di pesce, vegane e chi più ne ha più ne metta.

Contorno: è risaputo che non tutti amino le verdure, tuttavia questa ricetta potrebbe essere la soluzione a questo problema. Le zucchine hanno tutto un altro sapore se cotte al forno e con l’aggiunta di tanto, tanto parmigiano. Potete quindi prediligere una pietanza del genere, al posto delle classiche verdure in padella.

Dolce: invece di proporre solo Pandoro e Panettone, potrete realizzare dei castagnetti, biscotti realizzati con la farina di castagne e immersi nel cioccolato fondente. Originali e particolari, conquisteranno i vostri ospiti. Buon appetito!