Un professore finale: dramma incredibile per Simone

Vediamo insieme l’incredibile finale per quanto riguarda la fiction Un Professore, e che cosa succederà in anteprima a Simone.

La fiction che ha lasciato tutti con il fiato sospeso è quella che vede come protagonista, Dante, professore del liceo che viene interpretato in modo perfetto da Alessandro Gassman.

Ieri sera abbiamo assistito alla penultima puntata, ma tutto si svolgerà la prossima settimana con un finale davvero al cardiopalma.

Iniziamo con il dire che Dante ed Anita si avvicineranno sempre di più, in modo particolare nel primo dei due episodi che si chiama Rousseau.

Un professore: finale di stagione

Dante chiederà scusa alla bella Anita, per come l’ha trattata in passato, anche se non riesce ancora a dire tutto a Simone di quello che è accaduto.

Dopo la festa che il figlio di Dante ha dato a scuola, non è ancora agibile l’istituto, e per questo motivo il professore porterà i suoi allievi al Colosseo per una particolare lezione di filosofia.

Dante, poi verrà sospeso da scuola perchè dichiarerà che ha dato lui le chiavi al figlio Simone, per evitare guai a lui.

Si parlerà di libertà ed ovviamente con alcuni riferimento alla festa che Simone ha organizzato a scuola.

Il figlio di Dante, poi prova ad avvicinarsi nuovamente a Manuel, ma questa volta viene respinto.

Simone sarà veramente distrutto da questo, e si recherà da Sbarra per chiedergli se può lavorare per lui.

Il secondo episodio della serata finale, invece si chiama Nietzsche, dove Manuel si confida apertamente con il suo professore Dante.

Confessa infatti che ha lavorato per Sbarra ma che al momento è Simone che sta facendo il suo lavoro.

Ovviamente Dante sarà senza parole per quello che sentirà, anche perchè è stato incaricato di dare a fuoco una libreria.

Il professore ovviamente si confida con Anita, per quanto riguarda quello che sta succedendo a Simone, anche perchè sembra non riuscire ad aiutarlo.

Il giovane sarà vittima di un evento tragico, e Dante rivivrà nuovamente tutto quello che è successo nel passato che lo tormenta da anni.

A grande sorpresa accanto a lui ci sarò nuovamente Anita ad aiutarlo, quindi tutti sintonizzati la prossima settimana per scoprire cosa succederà di preciso.

Intanto si vocifera anche che ci sarò una seconda stagione per quanto riguarda Un professore, dato il grande successo di pubblico.