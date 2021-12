Vediamo meglio insieme che cosa avremmo modo di vedere nella puntata in onda oggi, per quanto riguarda la soap opera spagnola.

Anche oggi, 1 dicembre, c’è un nuovo appuntamento con Una vita che ci attende su Canale 5, ma cerchiamo di capire meglio cosa succede ad Acacias.

Dove Bellita è completamente senza parole per qualcosa che le è accaduto e al quale non riesce a darsi pace.

Iniziamo con il dire che Alodia ha visto parlare il dottor Puerta con una persona non raccomandabile, e questo ha acceso una sorta di campanello d’allarme nel Dominguez.

Bellita sotto shock per l’accaduto

L’uomo infatti che dice di essere un medico in realtà è un furfante e riescono a farlo arrestare dalla polizia.

Bellita così si è tolta un’altro pensiero dalla sua mente, ma arriva in casa Dominguez una lettera da parte dell’amata Cinta che fa commuovere la donna ma che allo stesso tempo le crea un po’ di malinconia.

La figlia, infatti nella lettera parla della sua gravidanza e della nuova vita che sta vivendo, vive il tutto con un filo di tormento, ma come ha fatto la figlia, decide di iniziare nuovamente a vivere.

Ed ovviamente per Bellita non esiste vita senza la sua musica e la sua arte, e per questo motivo vuole tornare sul palco.

Ma dopo la gravissima forma di afonia che l’ha colpita, sembra quasi che non riesce a cantare in pubblico, per la grande paura di rimanere senza voce mentre si esibisce.

Facendosi, quindi, grande coraggio decide di accettare la proposta e di esibirsi in un grandissimo concerto.

Purtroppo però, la sua voce, proprio sul più bello va via nuovamente, e questa volta come se la caverà Bellita?

Possiamo solamente attendere le prossime puntate e cercare di capire che cosa succederà con la sua voce, sempre tutti i giorni su Canale 5 alle 14.10 circa.