Iniziano ad agitarsi le acque ad Acacias. Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, Genoveva sospetta di Laura

Stava andando tutto liscio per la dark lady. Dopo il suo piano perfetto, messo a segno grazie al prezioso aiuto di Laura, ora qualcosa sembra essersi rotto. Le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 30 novembre 2021, rivelano l’agitarsi delle acque.

Genoveva sospetta di Laura e pensa che la cameriera la stia tradendo. La Salmeron verrà allarmata da un sospetto avvicinamento tra Laura e Felipe. Questo imprevedibile relazione confidenziale metterà in guardia la dark lady, che adesso dovrà vederci chiaro.

Genoveva sospetta di Laura: ecco cosa succederà

Dopo il risolutivo incontro tra Felipe e Ramon, l’avvocato ha dato per sistemata la burrascosa relazione, accettando la pace. Ora però Ramon è in debito con Genoveva, che le ha chiesto di appoggiarla e stare al gioco del suo diabolico piano.

Sarà proprio Ramon, infatti, a difendere Genoveva quando Liberto, all’oscuro di tutto, manifesterà dei dubbi sulla storia di Genoveva. La dark lady ha infatti mentito spudoratamente sul matrimonio dell’Alvarez Hermoso, ma adesso ha Ramon come alleato.

Ma la dark lady è astuta e non abbassa la guardia. Le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita parlano, infatti, di un nuovo possibile nemico: Genoveva sospetta di Laura e adesso dovrà approfondire la questione, mettendo a tacere anche la domestica.

Felipe, infatti, potrebbe ancora riacquisire la memoria e questo preoccupa molto la Salmeron. La donna vuole tenere tutto sotto controllo e, quando vedrà Laura parlare di nascosto con Felipe, consegnandoli una busta, si insospettirà.

La dark lady adesso sospetta di Laura e non può lasciare nulla al caso. Nella prossima puntata, infatti, vedremo come Genoveva inizierà a cercare di capire cos’ha in mente la cameriera. Appuntamento dunque al 30 novembre 2021, alle 14:10, ovviamente su Canale 5.