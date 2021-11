Greta Beccaglia: tutto sulla giornalista sportiva molestata in tv

Greta Beccaglia: tutto sulla giornalista sportiva purtroppo vittima di una molestia in diretta televisiva.

Proprio nella settimana in cui ci sono state diverse manifestazioni, tra cui una giornata direttamente dedicata, contro la violenza sulle donne, la giornalista sportiva Greta Beccaglia è stata purtroppo vittima di una molestia in diretta televisiva.

La stessa Beccaglia ha avuto modo di spiegare la situazione e di denunciare il fatto, comunque visibilissimo a tutti, sui social; dal canto suo però, nonostante lo spiacevole evento non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua vita e al suo lavoro, mettendosi a disposizione per tornare a fare l’inviata fuori dallo stadio ancora una volta.

Greta Beccaglia, chi è la giornalista sportiva molestata in diretta

L’evento ha fatto subito il giro del web e ha scatenato l’indignazione di molti, nonché la solidarietà verso la giornalista. 27enne di Firenze, la Beccaglia lavora ormai da anni come giornalista sportiva e, per il derby toscano Empoli – Fiorentina, è stata scelta come inviata da Toscana TV per raccogliere le opinioni dei tifosi fuori dallo stadio.

Purtroppo però, proprio qui Greta ha subito una molestia: mentre era in servizio con tutta la troupe, diversi tifosi le hanno rivolto insulti sessisti, mentre uno si è addirittura avvicinato palpandole il fondoschiena.

La giornalista, piuttosto sconvolta, ha cercato di reagire al tifoso (che si è subito allontanato) continuando poi a svolgere il suo lavoro con molta professionalità. D’altronde, Greta ama da sempre il Calcio: dopo essersi diplomata all’Accademia di Moda di Firenze, ha intrapreso una carriera televisiva collaborando sin dal 2017 con Toscana TV.

Proprio sull’emittente regionale la Beccaglia lavora oggi, occupandosi della trasmissione calcistica A tutto Gol al fianco di Giorgio Micheletti. Come altre occupazioni, la Beccaglia ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell’Associazione Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Arte e sport sono quindi due grandi passioni di Greta, che è anche attivissima e seguitissima sui social; prima di approdare su Toscana TV era stata co-conduttrice della trasmissione Platinum Calcio su Italia 7, mentre agli esordi ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, vincendo diverse fasce a Miss Mondo e anche Miss Cinema.

Per i dubbi del padre non ha continuato la carriera come modella, ma Greta è riuscita comunque a realizzarsi trasformando le sue passioni in lavoro; ed ha tutta l’intenzione di continuare a farlo, nonostante purtroppo si debba ancora combattere una società maschilista e sessista.