Ormai l’argomento detox è sempre più diffuso. Parliamo quindi di uno strumento innovativo, quello dei cerotti giapponesi. Funzionano?

I cerotti detox stanno spopolando da anni in Giappone ed ora sono arrivati anche in Italia. Il metodo di utilizzo è molto semplice: bisogna applicarli sulla pianta del piede e tenerli in funzione tutta la notte, per poi rimuoverli la mattina appena svegli. Il principio attivo di questi cerotti permette la disintossicazione del corpo, stimolando le ghiandole linfatiche a partire dalle terminazioni nervose del piede. La teoria si basa sugli studi di agopuntura, i quali hanno rilevato nel corpo ben 360 punti interessanti, di cui più di 60 si trovano solo sulla pianta del piede.

Tecnicamente, il mattino seguente, i cerotti dovrebbero risultare anneriti, proprio perché l’obiettivo dei suddetti sarebbe quello di assorbire le sostanze tossiche presenti nel corpo: come tossine, ma anche metalli pesanti. Quest’ultimi inoltre, possono curare il mal di testa, la depressione, i parassiti, l’affaticamento, l’insonnia, l’artrite, regolano la pressione e contrastano gli inestetismi della cellulite. Ma funzionano davvero? Scopriamolo insieme.

Cerotti detox giapponesi – Funzionano davvero?

Non esistono prove scientifiche circa la reale efficacia di questi cerotti. Unico punto a favore sarebbe la testimonianza di un uomo adulto americano: quest’ultimo ha applicato i cerotti per più notti di seguito e ha notato che, con il passare del tempo, il cerotto risultava sempre più pulito (simbolo dell’avvenuta disintossicazione) e, con esso, anche i problemi di insonnia diminuivano progressivamente. Tuttavia, un’unica testimonianza non può stabilire un reale fondamento scientifico circa l’efficacia dei cerotti detox.

Inoltre, la marca conosciuta proprio per la produzione di questi cerotti – la Kinoki – è stata spesso bandita in America, perché dichiarava l’efficacia – che poi si è rivelata fasulla – dei propri prodotti estetici/medici. Sembra però, che alcuni individui abbiano confermato una migliore qualità del sonno e la diminuzione progressiva del dolore corporeo. Questi risultati si ricollegano sicuramente alle componenti naturali presenti nel cerotto: uno studio nel 2015, ad esempio, aveva confermato che la fragranza della lavanda ha la capacità proprio di migliorare la qualità del sonno.

Sicuramente i rimedi naturali rappresentano un ottimo metodo per contrastare problemi medici, senza l’utilizzo di farmaci. Tuttavia, è bene sottolineare, che i cerotti giapponesi NON sono anallergici e, in alcuni soggetti, possono causare irritazioni, reazioni aggressive o vertigini. In ogni caso, se siete curiosi e volete provarli, potrete trovarli in erboristerie ben fornite oppure presso i siti online.