U&D: un cavaliere viene allontanato dal programma, ecco chi è

U&D, un cavaliere viene allontanato dal programma della De Filippi: sorprendente la scelta della produzione, non ve lo sareste mai aspettato.

Questa nuova edizione del dating show di Maria De Filippi non sta di certo facendo annoiare i telespettatori, né tanto meno facendo mancare i colpi di scena. Abbiamo visto come il tronista Matteo abbia scelto in anticipo rispetto ai tempi la sua corteggiatrice, venendo poi “sostituito” da un altro Matteo, Ranieri, vecchia conoscenza del programma.

Dal programma sono anche stati allontanati il tronista Joele e il cavaliere del trono over Graziano; insomma, le emozioni, oltre a quelle date per le varie frequentazioni, non mancano di certo.

A sorpresa, arriva ora un altro allontanamento, che nessuno si sarebbe mai aspettato almeno fino a qualche settimana fa; ecco il nome del cavaliere, veramente da non credere.

U&D, nuovo cavaliere allontanato: il nome a sorpresa da non credere

Le notizie che arrivano dalle anticipazioni per il programma lasciano veramente tutti quanti di stucco. A quanto pare infatti, per tutelare Ida Platano, una delle protagoniste indiscusse del programma nonché “pupilla” della De Filippi, Diego Tavani sarebbe stato allontanato dal dating show.

Tra i due sembrava andasse tutto a meraviglia, ma poi proprio sul più bello il cavaliere ha fatto un clamoroso dietrofront; dopo il fallimento della frequentazione con Marcello Messina, Ida ha dunque dovuto incassare un’altra delusione.

Diego si è sempre detto molto preso da Ida, tanto da arrivare a dirsi anche innamorato; il cavaliere ha sempre chiesto alla dama siciliana un maggior coinvolgimento ma, proprio quando la Platano ha spiazzato tutti annunciando di voler uscire con lui dal programma, ha avuto un clamoroso ripensamento.

A Diego non è andato giù il confronto fra Ida e Tina al momento della scelta e, col suo comportamento, ha di fatto rifiutato di uscire con la dama dal programma, che chi è rimasta malissimo e ha voluto chiudere.

Diego, prima elogiato da tutti quanti, ha ricevuto tantissime critiche, dal pubblico come dai due opinionisti; Tina, che come sempre non le manda a dire, oltre che a ritenerlo “finto” gli ha dato anche del “farabutto”.

Dalle stelle alle stalle nel giro praticamente di qualche minuto quindi; i due sembravano pronti ad essere una delle tante nuove coppie formate dal dating show, mentre si sono ritrovati lontanissimi.

Ora, pare proprio che la De Filippi, per salvaguardare Ida e il suo ruolo all’interno del programma, abbia deciso di allontanare definitivamente Diego; cosa sarà successo dietro le quinte fra il cavaliere e Ida? La scelta della redazione sarà definitiva? Di certo, al momento pare proprio essersi conclusa nel peggiore dei modi l’avventura di Diego a Uomini e Donne.