Mele: ecco come fare delle frittelle perfette in meno di 15 minuti

Vediamo come far diventare buonissime per tutti le mele, in pochissimi minuti sono un’ottima merenda per grandi e piccoli.

Le mele fanno bene e soprattutto le mangiamo tutti, ma come le possiamo far diventare squisite in pochissimo tempo? Vediamo meglio insieme come possiamo riuscirci.

Ecco una ricetta che vi farà risparmiare tantissimo tempo ma dal risultato incredibile! Iniziamo.

Iniziamo con il dire che questo è un dolcetto tipico del Nord Italia, e per la precisione dell’Alto Adige, dove ci sono enormi distese di meleti.

Frittelle di mele: ottime e velocissime da fare

Solitamente di prepara a carnevale, ma sono sempre buonissime, ed anche molto veloci da preparare.

Le possiamo poi aromatizzare in mille modi, con la cannella, con una pastella squisita, oppure cuocerle al forno o fritte, insomma tanti modi diversi.

Le frittelle sono croccanti all’esterno ma poi dentro sono morbidissime, insomma una vera e propria ricetta della Nonna che dobbiamo assolutamente riscoprire.

La pastella la possiamo preparare veramente in meno di un minuto, ma c’è un trucco ricordatevi di mettere un pezzettino di buccia al limone, renderà tutto incredibile.

Partiamo dallo sbucciare le mele, e togliendo il torsolo, se non avete l’arnese giusto, potere dividere la mela in due parti e poi tagliarla, oppure anche a quadratini, fate la forma che più vi resta facile e comoda da preparare.