Investita due volte davanti al ristorante dove la sorella stava tenendo il ricevimento di nozze, l’incubo di Mercédesz

Quello che doveva essere il giorno più bello per una donna di Venezia si è trasformato tragicamente nel giorno più brutto quando un’auto ha travolto e ucciso sua sorella durante il ricevimento di nozze. La vicenda è accaduta sabato 20 novembre a Staffolo nella frazione di Torre di Mosto a Venezia, dopo la cerimonia di nozze e proprio all’esterno del ristorante nel quale le famiglie si erano riunite per festeggiare. Mercédesz Vivien Zakorè, 23 anni, aveva preso un volo diretto dall’Ungheria per partecipare al matrimonio della sorella e festeggiare con la sua famiglia, ma purtroppo per le la festa si è interrotta molto presto quella sera: intono alle 21 Mercédesz esce fuori dal ristorante probabilmente per prendere una boccata d’aria, in quel momento un’auto che passava lungo quella strada la colpisce davanti al cancello del locale. La ragazza viene sbalzata sull’altro lato della carreggiata, dove una seconda auto sta però sopraggiungendo in velocità. Mercédesz viene colpita una seconda volta e perde la vita davanti al ristorante. Fin da subito è chiaro che per la ragazza non c’è niente da fare, e sul posto il personale sanitario del Suem 118 non ha potut fare altro che dichiarare il decesso una volta compresa la tragica dinamica.

Oltre ai medici sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Portogruaro si sono occupati di raccogliere le testimonianze degli ospiti che per primi hanno scoperto la scena fuori dal locale ed eseguire i rilievi del caso. La tragedia ha completamente sconvolto la sposa, visibilmente sotto shock alla notizia dell’accaduto, e ha coperto la serata con un velo nero di tristezza. Quando eventi che dovrebbero celebrare l’amore diventano teatro di drammi simili, come è accaduto a Hassen 28enne di Ragusa morto il giorno prima del suo matrimonio a causa di un incidente stradale, non è facile trovare una spiegazione a ciò che accade; per Mercédez che non conosceva la zona e si era allontanata dalla festa da sola, potrebbe essere stata la nebbia a costarle la vita. Da una prima ipotesi si pensa infatti che gli automobilisti potrebbero non averla vista lungo quella strada poco illuminata anche a causa della foschia.