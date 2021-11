Elsa Fornero è stata ospite su La7 a In Onda. Alla domanda su cosa pensi del desiderio di Berlusconi di fare il presidente della Repubblica, risponde “chapeau”.

Domenica 21 novembre l’ex Ministra del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero è stata ospite al programma televisivo In Onda, sul canale La7. I presentatori Concita De Gregorio e David Parenzo hanno aperto l’argomento “Berlusconi al Quirinale” e, a proposito della sua intervista a Il Tempo, dove il Cavaliere si è mostrato a favore del Reddito di Cittadinanza, perché “aiuta i poveri”, la conduttrice De Gregorio si mostra perplessa. Sul tema la incalza il collega Parenzo “Un Berlusconi a 5 stelle – dice, riferendosi alla misura grillina – possiamo chiamarlo così?” e Concita risponde: “sì, un Berlusconi a 5 stelle… io penso più a un Berlusconi quirinalizio, che cerca consensi” e ironizza “come le reti a strascico: si butta la rete, chi entra entra.”

Parenzo, che ha descritto Berlusconi come “sorprendente”, ha poi chiesto l’opinione dell’ex ministra, che in collegamento, ha risposto “difficilmente sorprende, ci ha talmente tanto sorpresi in passato, ormai ci siamo abituati. Lui è pur sempre un uomo che ha fatto tante cose” continua la Fornero “…nel bene e nel male.” Sul desiderio del Cavaliere di diventare il presidente della Repubblica invece dice: “è da apprezzare la sua vitalità, è chiaramente un uomo che ama la vita e che vuole impegnarsi. Chapeau! Però, avrei preferito sicuramente che durante l’intervista, ci fosse stato l’auspicio per il paese di una donna al Quirinale” conclude.

