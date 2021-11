Se volete prepararvi al meglio per l’inverno, ecco una ricetta veloce per la confettura di cachi squisita e leggera. È facilissima!

Il caco è uno dei frutti autunnali più buoni e dolci che ci siano. Il loro sapore è inconfondibile e la polpa che sprigiona uno di questi meravigliosi tesori della terra è deliziosa. I cachi sono eccellenti anche per realizzare buonissime confetture e gustose conserve.

Nell’articolo di oggi vogliamo proporvi una ricetta veloce per la confettura di cachi. Una prelibatezza che potrete gustare su una fetta biscottata o abbinandola ad uno dei vostri piatti. La ricetta della confettura di cachi che vi presentiamo è facilissima e non necessità di attrezzature complesse.

Ecco una ricetta veloce per la confettura di cachi

La ricetta che vi proponiamo oggi vi permetterà di realizzare la vostra buonissima confettura di cachi. Ideale da spalmare su fette biscottate e da mangiare con un semplice cucchiaino. Cremosa e vellutata, la confettura di cachi vi farà apprezzare ancora di più i sapori dell’autunno.

Questa ricetta non prevede l’uso dello zucchero, per cui andrete a creare una deliziosa confettura di cachi che sarà buona e sana, alleata della vostra linea. Procediamo quindi con la lettura degli ingredienti e la preparazione della confettura!

Ingredienti per un barattolo di confettura di cachi da 200 ml:

1 caco mela maturo ;

; 1 mela;

T empi di preparazione: circa 5 minuti

Tempi di cottura: circa 20 minuti;

Difficoltà: bassa

Attrezzatura: robot da cucina

Preparazione:

Dopo averlo lavato, sbucciate il caco mela e tagliatelo a pezzi non troppo piccoli. Metteteli in un pentolino e successivamente fate lo stesso procedimento con la mela: sbucciatela, tagliatela a cubetti e aggiungetela al pentolino con il caco.

Mettete il pentolino sul fornello e accendete il fuoco, fate cuocere a metà cottura e ogni tanto girate con il mestolo. Portate a bollore, continuando a mescolare, fino a quando non otterrete un composto cremoso e vellutato.

Successivamente, versate il composto nel robot da cucina e mixate il tutto ottenendo una confettura molto densa ma senza pezzetti di frutta. Poi versate la confettura ottenuta in un barattolo e tenetelo aperto fino a quando non si raffredda. Chiudete il barattolo e conservate in frigorifero, consumando la confettura in pochi giorni.