Benedetta Rossi: tutto quello che non sai sul marito Marco Gentili

Benedetta Rossi, sapete chi è il marito Marco Gentili? Ecco tutto ciò che non sapete sul compagno di vita della famosissima food blogger.

In un mondo social pieno di influencer, showgirl, modelle e conduttrice, si è fatta largo a suon di ricette conquistando un numero di follower impressionante, e non solo.

Marchigiana d’origine, Benedetta Rossi ha saputo farsi strada arrivando ad avere un successo senza precedenti, sia sui social che in tv o nel mondo dell’editoria; la food blogger con le sue ricette semplici e gustose ha saputo colpire tutti quanti, arrivando addirittura ad un traguardo importante come i 4 milioni di follower su Instagram.

La Rossi, a quanto pare, è molto più seguita di tanti vip del mondo dello spettacolo, molto più messi in vetrina dai vari programmi e reality e, soprattutto, dalle voci di gossip; questo mondo è a lei estraneo, considerando come sia sposata da tanto. Conoscete il marito?

Benedetta Rossi, tutto quello che non sapete sul marito Marco Gentili

Per quanto Benedetta sia un volto noto su diverse piattaforme, è una persona molto riservata e non ama condividere momenti della sua vita privata; ciò che sappiamo è che sono marito e moglie ormai da più di dieci anni, essendosi sposati nel 2009.

I due si conoscono però da molto prima, addirittura dai tempi in cui frequentavano l’Università; in una recente puntata del suo programma, Fatto in casa con Benedetta, la stessa food blogger ha raccontato come il primo piatto cucinato per lui sia stata una torta rustica.

“La prima volta che ho cucinato per lui ero all’università. Ho chiesto alle mie amiche di sloggiare per poter stare con lui, gli ho cucinato una torta rustica, la trovavo davvero molto romantica!” le parole della Rossi.

I due vivono insieme nell’agriturismo che hanno praticamente costruito nelle Marche, dove hanno diverse stanze dedicate agli ospiti e si godono la loro vita immersi nella natura; affiatatissimi, si mostrano spesso innamorati e insieme nella loro semplicità.

Proprio lo scorso 19 novembre hanno festeggiato il loro 12° anniversario di nozze, con la Rossi che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto del 10° anniversario, quando hanno rinnovato le promesse alle Hawaii.

Marco ha sempre sostenuto sua moglie in quest’avventura da food blogger, supportandola come primo fra tutti i fan; recentemente, ha avuto anche modo di prendere le sue difese a seguito di diversi insulti ricevuti in rete.

“L’avrei ignorato, ma quell’effetto con gente che si fomentava tra loro, continuando a insultare, mi ha fatto incaz*are“ ha dichiarato in merito il marito della Rossi, che mettendosi nei panni della moglie ha deciso di rispondere per difenderla con tutta l’energia e l’amore possibile.