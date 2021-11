Elisabetta Canalis: ecco il trucco per avere un fisico come il suo

Elisabetta Canalis, ecco il trucco per avere un fisico scolpito come il suo: la showgirl e conduttrice sempre meravigliosa a 43 anni.

Sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo come velina mora di Striscia la Notizia ad inizio anni ‘2000, la bellezza della Canalis non è mai stata messa in discussione; lineamenti mediterranei e corpo da sogno hanno fatto si che Eli diventasse subito un’icona di sensualità.

Parallelamente alla sua carriera, che si è evoluta facendola diventare anche una conduttrice, la Canalis ha posato anche per diversi calendari sensuali, mostrando il suo corpo da sogno; oggi, dopo essere diventata mamma e a 43 anni, è ancora più in forma che mai.

Ma qual è il trucco per avere un fisico scolpito come il suo? Lo rivela lei stessa parlando direttamente ai suoi fan e svelando a 360° i suoi segreti di bellezza, dalla cura del corpo all’alimentazione.

Elisabetta Canalis, il “trucco” per avere un fisico scolpito come il suo: Eli svela i suoi segreti

La Canalis, tornata assoluta protagonista del nostro mondo dello spettacolo con la conduzione di Vite da copertina – Tutta la verità su… per TV8 e soprattutto de Le Iene, si mostra ormai da tempo bellissima come vent’anni fa.

Quest’estate, con alcuni scatti direttamente dalle sue vacanze, ha veramente incanto mostrando un fisico atletico carico di una sensualità senza limiti; sicuramente Eli è stata una delle favorite di Madre Natura, ma continuare ad avere un corpo così anche a 43 anni è il frutto di una particolare attenzione alla propria bellezza.

Parlando direttamente ai suoi fan, la Canalis ha illustrato nel dettaglio la sua dieta, rivelando cosa mangi in una giornata “tipo”. “Cerco di bere 3 litri di acqua al giorno. Colazione con cornflake, a pranzo frullato di banane, proteine in polvere e burro d’arachidi“ spiega la showgirl, che però non fa rinunce.

“A cena mangio tutto, dai carboidrati alle proteine anche se non sono sempre precisa. Durante la giornata assumo anche integratori ed elettroliti”. Oltre alla dieta, fondamentale anche il costante allenamento, presentissimo nella settimana della Canalis.

“Cerco di fare 3 volte in totale tra boxe e kickboxing, a volte anche pilates; ora ho iniziato a fare anche un allenamento più completo con i pesi. Non ho una routine precisa…” spiega la conduttrice sul suo allenamento.

Alcuni fan le domandano invece direttamente se faccia uso di laser per mantenere l’epidermide del volto così soda; la risposta della Canalis è sincera e specifica. “Ne faccio diversi e uso creme molto buone. Cerco trattamenti che agiscano sul collagene e sulle macchie solari“ rivela la Canalis, dicendo di lasciarsi ispirare ma che non agisce con interventi o qualsiasi altra cosa possa essere irreversibile.