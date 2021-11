Flavio Insinna ha espresso la sua opinione riguardo la possibilità di diventare padre e le sue dichiarazioni hanno lasciato senza parole.

Flavio Insinna è uno dei volti simbolo della televisione italiana. Il conduttore ebbe un’evoluzione incredibile, dall’aiutare il cugino nel campo del mobilio, entrò a far parte della compagnia teatrale La Cometa e ricevette gli insegnamenti del grande Gigi Proietti. Successivamente condivise la sua passione per il teatro, ospitato da Maurizio Costanzo nel suo talk show, e nel pubblico era presente anche Enrico Oldioni, il quale poi gli diede un ruolo della fiction da lui diretta. Da quel momento, Flavio Insinna cominciò a comparire sul piccolo schermo e il pubblico si affezionò ben presto a lui.

Da attore, divenne poi conduttore. La sua figura venne messa al timone di moltissimi programmi noti al pubblico italiano, tra cui Affari Tuoi e L’eredità. Proprio in occasione di una puntata di Affari Tuoi, conobbe la sua attuale fidanzata, Adriana Riccio. La coppia ha deciso di non avere figli e, recentemente, il conduttore ha rivelato il motivo della decisione.

Flavio Insinna – Ecco perché non vuole diventare padre

Il lavoro dei personaggi del mondo dello spettacolo è molto particolare: sicuramente non prevede una routine stabile, ci saranno delle volte in cui si necessita una presenza continua sul set oppure presso gli studi televisivi. Di conseguenza, per tutti coloro che scelgono di intraprendere questa carriera, risulta molto difficile conciliarla con la vita famigliare. Il motivo per cui Insinna e Adriana Riccio hanno deciso di non avere figli ha come radice proprio questo motivo: “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo”.

Il conduttore inoltre, ha anche fatto riferimento al rapporto che ha con i suoi genitori: “Io ho avuto la fortuna di avere genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera da attore. […] Temo che non sarei all’altezza”. Insomma, sembra che Flavio e Adriana abbiano raggiunto la consapevolezza di coppia e sono felici esattamente così come sono. Dopotutto, chi l’ha detto che per costruire una famiglia bisogna necessariamente concepire dei figli?