Charlene di Monaco: nuovo ricovero, cosa sta succedendo?

Vediamo insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda la principessa Charlene di Monaco, che era appena ritornata a casa.

La voce è delle ultime ore e sembra arrivi direttamente da corte, ovvero che la Principessa Charlene di Monaco non sta ancora bene.

Anzi, stando anche alle parole del marito, ovvero il Principe Alberto, sembra che la moglie sia nuovamente ricoverata e che probabilmente lo sarà per lungo tempo.

LEGGI ANCHE —> Andrea di “Kiss me Licia” eccolo oggi, irriconoscibile

Ma cerchiamo di capire quali sono i problemi che affliggono la Principessa Charlene, e per quale motivo è rimasta per ben 8 mesi in Sud Africa.

Charlene di Monaco: Ecco come sta

Le motivazioni ufficiali indicano che ha avuto varie operazioni ed infezioni , oltre ad un collasso.

Ma stando alle fonti del giornale “Voici” sembra che la Principessa soffra di problemi legati all’assunzione di cocktail di farmaci e di deliri.

Come sappiamo la principessa è tornata a Monaco i primi di novembre, quindi pochi giorni fa, ma sembra che non si si ripresa completamente.

LEGGI ANCHE —> Lupin 3: anticipazioni e quando va in onda

Anche per questo motivo, era già stato annunciato che non sarebbe stata presente alla Festa Nazionale del 19 novembre.

Le parole utilizzate direttamente dal Principe Alberto di Monaco sono state le seguenti, dopo l’annuncio che la moglie si trova in un centro di riabilitazione fuori Monaco:

“E’ esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari. Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri”

Stando alle sue parole, il ricovero potrebbe durare diverse settimane come minimo, per permetterle di riprendersi completamente.

Ha anche rinnegato le varie voci, che indicavano che tra la coppia ci fossero dei problemi, o che la Principessa fosse malata di Cancro, o avesse problemi dopo interventi estetici andati male.

Alberto ha anche indicato, che la stessa Charlene ha indicato e deciso che era il caso di farsi aiutare, perchè ognuno di noi deve accettare quello che succede, è impossibile costringere qualcuno a fare qualcosa.