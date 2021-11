Lupin 3: anticipazioni e quando va in onda

Lupin 3, alcune anticipazioni e quando va in onda l’attesissima nuova stagione della serie rivelazione Netflix con Omar Sy.

Manca sempre meno all’arrivo della nuova stagione di Lupin, apprezzatissima serie francese Netflix prodotta da Gaumont; ispirata dai romanzi di Maurice Leblanc col celebre protagonista Arsenio Lupin, la serie presenta personaggi e dinamiche completamente diverse.

A quanto pare, come annunciato dall’attore protagonista Omary Sy, le riprese della terza stagione sono finalmente iniziate; ecco qualche anticipazione riguardo ai nuovi episodi e alla possibile data d’arrivo in streaming.

Lupin 3, alcune anticipazioni e possibile data d’arrivo: parla l’attore

La serie in questione, nella speciale classifica delle serie non in lingua inglese più viste, pare essere seconda solamente a Squid Game; è dunque normale ci sia tantissimo entusiasmo nei confronti della nuova stagione, annunciata su Instagram dall’attore protagonista.

“Qui è (sempre) Parigi! E’ bello essere tornato a casa! Lupin, Parte 3, è ora in produzione” scrive Sy su Instagram. Lo stesso attore, parlando in un’intervista alla celebre rivista Entertainment Weekly, ha parlato delle trame della nuova stagione anticipando come la guerra tra Assane e Pellegrini non è ancora conclusa.

“Assane ha fatto la maggior parte del lavoro, ma non ha finito. Al termine dell’episodio 10 ci sono ancora alcune domande a cui non abbiamo risposto” spiega l’attore, che poi sottolinea come tutto dipenda da ciò che accadrà a Pellegrini nel finale e come Assane non possa fare tutto da solo.

In questo senso, ha espresso il desiderio di vedere nuovi personaggi vicino ad Assane: “Penso sarebbe bello avere un grande cast con un sacco di gente. Pur essendo la mente non può fare tutto da solo, ha bisogno dell’aiuto delle persone. Una delle sue abilità è portare la gente dalla sua parte” rivela Sy.

Sicuramente, le parole dell’attore aggiungono ulteriore entusiasmo in vista della terza parte della serie, che essendo attualmente in produzione non arriverà in streaming almeno fino alla prossima estate.

Quanto ad un possibile remake di Lupin nei prossimi episodi, l’attore si è detto invece in precedenza contrario, rivelando come tutta la produzione sia contenta di questa serie francese così come è.

I precedenti episodi sono però attualmente disponibili su Netflix per tutti gli abbonati; nel cast della serie, oltre ad Omar Sy nei panni del protagonista, troviamo anche Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.