Le anticipazioni di Una Vita ci mostrano il losco piano che deve rimanere assolutamente segreto. Ecco cosa succederà

L’ultima puntata di Una Vita è stata una vera e propria esperienza al cardiopalma, Genoveva ha attentato alla vita di Velasco avvelenando il suo champagne, lasciando senza parole i telespettatori. Ora le anticipazioni parlano di nuovi colpi di scena.

Nella prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 19 novembre 2021, verrà messo a punto un losco piano che dovrà rimanere assolutamente segreto. Le anticipazioni svelano infatti che Roberto e Sabina hanno in mente qualcosa, ecco cosa succederà.

Una Vita ecco quale sarà il losco piano di Roberto e Sabina

Dopo la puntata shock di ieri 18 novembre 2021, in cui Genoveva ha tentato di uccidere Velasco avvelenando il suo champagne, le anticipazioni di Una Vita parlano di una nuova scoppiettante puntata che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

LEGGI ANCHE –> AMICI 21 ANTICIPAZIONI: ARRIA L’AFFRONTO ALLA PETTINELLI CHE NON TI ASPETTI

Finalmente Sabina e Roberto sono arrivati ad Acacias, giunti per acquistare il ristorante Nuovo Secolo di messo in vendita di Felicia. Grazie alla mediazione di Miguel, infatti, la coppia è finalmente riuscita a concludere l’acquisto.

Ma i due non sono ben visti nel quartiere di Acacias e Sabina e Roberto dovranno conquistare la fiducia dei cittadini. I due continuano a suscitare sospetti, tanto che anche il loro nipote Miguel, vedendoli impegnati in una misteriosa discussione, inizierà a dubitare di loro e del loro piano.

Le anticipazioni parlano infatti di un losco piano che la coppia cercherà di far rimanere assolutamente segreto. Sabina e Roberto stanno infatti pensando di abbattere un muro della cantina, cercando di mantenere i lavori segreti.

LEGGI ANCHE –> MIMMO DEI CESARONI LO RICORDATE? OGGI È UN’ALTRA PERSONA, ECCOLO

Tuttavia, secondo le anticipazioni i due non riusciranno a mantenere segreto il loro losco piano. Il locale appena acquistato non ha bisogno di essere ristrutturato e questo desterà sospetti tra gli abitanti di Acacias. Cos’hanno in mente i due quindi? Per scoprirlo l’appuntamento è il 19 novembre su Canale 5, alle 14.10.