In genere, la crema Nivea viene utilizzata per idratare la pelle del corpo, eppure esistono tantissimi usi alternativi ed inimmaginabili.

Generalmente, la crema Nivea viene utilizzata per idratare il corpo in profondità, che sia sul viso, sulle gambe, braccia, mani ecc. Eppure esistono moltissimi utilizzi alternativi che non tutti conoscono: questo prodotto infatti, risulta estremamente nutriente e, di conseguenza, è sicuramente utile per moltissimi altri problemi legati all’estetica e all’epidermide. Ma sarà un utilizzo in particolare che vi stupirà. L’avete mai usata sui vostri mobili in pelle?

Crema Nivea – Usi alternativi

Rimanendo in campo estetico, le sostanze presenti nella crema Nivea, oltre ad idratare la pelle in profondità, sono anche estremamente utili per risolvere il problema delle occhiaie: basterà pulire e detergere il viso e picchiettare un po’ di prodotto proprio sotto i nostri occhi. La mattina dopo avremo un sguardo sveglio e luminoso. Un altro utilizzo è legato ai capelli: chi l’ha detto che solo la pelle ha bisogno di essere idratata? Anche i nostri capelli possono soffrire di secchezza, per questo – se ci appaiono crespi – basterà fare una ‘maschera’ con la crema Nivea e risciacquarla con l’acqua tiepida. Questo procedimento restituirà alla nostra chioma lucentezza e morbidezza.

Ma non è finita qui: la Nivea ha anche ottime doti curative. Essa infatti, può essere utilizzata per combattere le infiammazioni e le dermatiti. Capita spesso infatti, che sulla nostra pelle compaiano chiazze che possono dare prurito e un ottimo rimedio consiste proprio nel passarci sopra un velo di Nivea, il sollievo sarà immediato.

Infine, tralasciando il campo estetico e la cura del corpo, arriva l’utilizzo incredibile: la crema Nivea può essere utilizzata per mantenere intatta e lucida la pelle dei nostri mobili. Vi basterà premunirvi di un panno umido e sporcarlo di crema, passare delicatamente la pelle (ad esempio del divano) e questo vi permetterà di mantenerlo sempre intatto, come nuovo. L’avreste mai immaginato?