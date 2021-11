Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pulizia delle orecchie e sulle conseguenze del tappo di cerume al nostro apparato uditivo.

Le orecchie rappresentano una delle parti più delicate del nostro corpo. Sfatato il mito della pulizia con il cotton fioc, il quale è provato che sia dannoso per il nostro apparato uditivo, rimane quindi aperta la questione sulla pulizia delle orecchie. L’ideale rimane pulire delicatamente il canale utilizzando dell’acqua tiepida e poi asciugare la zona con un asciugamano pulito, in questo modo si eviterà di spingere i batteri e la sporcizia sul fondo del canale uditivo, causandone il danno.

Nel caso in cui si formi un tappo, arriva in nostro aiuto un rimedio facile e soprattutto naturale utile per la sua rimozione. E’ necessario infatti, rimuovere immediatamente il cerume depositato, potrebbe causare moltissimi danni all’apparato uditivo.

Come rimuovere il tappo alle orecchie

Il cerume, di per se, se in piccole quantità, è molto utile per l’apparato uditivo, in quanto fornisce una barriera contro i batteri e lubrifica il canale. Eppure, se a lungo andare quest’ultimo aumenta, si potrebbe formare il cosiddetto tappo alle orecchie. Esso va assolutamente rimosso: potrebbe causare disorientamento, infezioni, sensazione di ronzio e diminuzione della concentrazione.

Un metodo rapido, indolore e soprattutto naturale prevede l’utilizzo dell’olio extravergine di oliva: bisogna scaldare qualche goccia d’olio in una pentola e prelevarla successivamente con un conta gocce; a questo punto, bisogna inserire delicatamente la goccia d’olio nell’orecchio e attendere 5/10m. Dopo aver compiuto l’operazione, il cerume sciolto grazie all’olio deve essere rimosso con dell’acqua tiepida. L’olio si rivela un ottimo strumento, capace di sciogliere letteralmente il tappo e lubrificare il canale uditivo per poterlo rimuovere subito dopo.