Alessandra Amoroso è ormai notissima a tutti da più di dieci anni, ma avete mai visto la sua bellissima sorella? Eccola!

Con una grande semplicità e solarità, a supporto di un incredibile talento, sin dal debutto ad Amici (2009) Alessandra Amoroso è riuscita a conquistare tutti, costruendo una carriera più che decennale ricca di successi e obiettivi raggiunti.

Il pubblico la adora e lei ama il suo pubblico; proprio in queste ultime settimane, il 22 ottobre, ha lanciato il suo nuovo album Tutto accade, che già sta riscuotendo un grandissimo successo.

Ale la conosciamo quindi bene ormai da diverso tempo, come sappiamo che questo è un periodo di grandi cambiamenti per lei, specie per la rottura col suo storico compagno; ma avete mai visto la sorella della cantante pugliese? Eccola, bellissima!

Alessandra Amoroso, tutto sulla sorella Francesca

Sorella maggiore della cantante, Francesca è nata nel 1981 (cinque anni più grande di Alessandra) e vive una vita lontana dal mondo dello spettacolo; risiede a Lecce e di professione fa la commessa, mentre per quanto riguarda la vita privata è felicemente realizzata con una bellissima famiglia.

Su Instagram posta diverse foto dei suoi momenti quotidiani, specie del mare, che ama veramente tanto; anche per questo è legatissima alla sua terra d’origine e a tutta la sua famiglia.

La più grande delle Amoroso si è sposata nel 2014 a Lecce con Fabio De Carlo, con cui ha avuto una bellissima bambina, Andrea, a cui Alessandra, da zia affettuosa, è molto legata; la cantante è stata testimone della sorella alle sue nozze ed ha addirittura cantato l’Ave Maria durante la celebrazione del matrimonio, commuovendo tutti i presenti.

Il gesto assume ancor più significato perché fatto proprio nella chiesa in cui Alessandra ha iniziato a cantare: è proprio Santa Maria della Porta il primo luogo che ha potuto ospitare le doti canore della Amoroso.

Le due sorelle sono molto legate e, anche se gli anni passano e le due sono ormai due donne fatte e finite, Alessandra continua a chiamare Francesca “Chicca”, come fa da sempre. Dal canto suo, Francesca sta sostenendo Alessandra anche in questo periodo, dove oltre a reinventarsi a livello di vita privata la cantante sta anche portando la sua carriera musicale verso nuovi confini