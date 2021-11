Nuova delusione per Gemma Galgani nella sua frequentazione a Uomini e Donne con Costabile; è successo nuovamente al dating show.

Sembrava davvero essere la volta buona per Gemma Galgani, volto notissimo ormai del trono over di Uomini e Donne; la dama torinese, con la sua nuova frequentazione, sembrava vicinissima a lasciare finalmente il programma, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Costabile infatti, dopo l’entusiasmo iniziale e le recenti incomprensioni, ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione con Gemma, una decisione che ha lasciato la dama torinese senza parole; anche dopo, ha avuto modo di rimanere nuovamente delusa.

Gemma Galgani, la nuova delusione da Costabile

Durante il momento della rottura fra i due, abbiamo visto come al solito Tina attaccare Gemma, mentre le difese della dama torinese le ha prese Armando, tanto da far insospettire l’opinionista che ha subito pensato che i due fossero d’accordo.

Nella puntata successiva, il cavaliere ha deciso di far rimanere Fiorella, signora giunta in studio proprio per conoscerlo; il gesto non è andato proprio giù alla Galgani, che interrogata dalla De Filippi ha espresso tutto il suo disappunto.

“Sto guardando Costabile. Sto ripensando ai momenti passati e anche alle parole di Diego quando ha detto che da questo momento a questa donna [Ida, ndr] nessuno potrà dire cose su di lei perchè ci sarò io a proteggerla”.

La Galgani si riferiva ovviamente alle parole di Costabile, che ha sempre detto di non voler “proteggere” Gemma dagli attacchi di Tina, perché poteva benissimo essere in grado di farlo da sola.

A questo punto però Tinì Cansino, altra opinionista del dating show, ha accusato pesantemente Gemma dicendole di puntare ogni volta il dito contro gli uomini, menzionando anche Giorgio Manetti, cosa che ha infastidito e non poco la dama.

In tutto questo, anche Costabile ha avuto modo di dire la sua, affermando come nonostante gli sia stato detto di essere incoerente, lui stia ancora aspettando una risposta ed è determinato a mantenere le sue scelte e fedele al suo carattere.

La Galgani, lanciando una frecciatina, gli ha espressamente detto: “Fai in fretta a sorridere di nuovo”, mentre ancora una volta Dominique prende le parti del cavaliere che, non in maniera nascosta, le interessa. “Gli ho chiesto di ballare e mi ha detto no non è il momento perchè non sono me stesso. Rimani un signore” le parole dell’altra dama del parterre.

La dama torinese non è stata però per nulla d’accordo col commento di Dominique, così come successo per quelli delle scorse volte: “Gli altri chi sono se lui è un signore? Costabile stai dando una versione completamente diversa. Io e te sappiamo cosa ci siamo detti. Me lo sarei aspettato da tutti ma non da te” afferma polemica la Galgani, che nel frattempo è stata nuovamente ritenuta una “pessima attrice” e “pesante” da Tina e Gianni.

La Galgani riuscirà a riprendersi da questa delusione? Stando alle anticipazioni, presto in studio arriverà un nuovo cavaliere per lei, sperando sia la volta buona.