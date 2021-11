Elisa Isoardi bellissima e super sensuale sul suo profilo Instagram: la conduttrice piemontese non smette mai d’incantare.

Che la conduttrice di Cuneo, in questi ultimi anni, si sia presa la scena (spesso anche grazie al gossip) è un dato di fatto, ma la bellezza che continua a mostrare giorno dopo giorno sembra essere al di fuori di ogni possibile categorizzazione.

Più che come conduttrice, in questi ultimi tempi abbiamo visto la Isoardi protagonista a diversi programmi come concorrente, sia come naufraga de L’Isola dei Famosi sia come ballerina a Ballando con le stelle.

La sua popolarità è in costante aumento e, a quasi quarant’anni, mentre aspetta un nuovo grande progetto, non perde occasione per ricordare a tutti quanto sia sensuale; il nuovo scatto ne è una prova.

Elisa Isoardi, bellissima e super sensuale su Instagram: la conduttrice è sempre un incanto

Sono più di vent’anni ormai che Elisa incanta il pubblico coi suoi occhi verdi e il suo corpo scolpito, messo in mostra già agli esordi come modella e con la partecipazione a Miss Italia.

Statuario e slanciato dai suoi 178 cm, il fisico della Isoardi, unito ai suoi particolari lineamenti, ne fanno quasi una dea, celebratissima dai suoi tantissimi fan; ai tempi, la sua relazione con Matteo Salvini, oltre che per questioni politiche, fece discutere anche per questo.

Dal canto suo, la piemontese si mostra continuamente ai suoi tantissimi follower (più di 600 mila); il nuovo scatto “così, all’improvviso” (come recita la didascalia che lo accompagna) la mostra con una camicia nera che sembra sia sul punto di aprirsi proprio in corrispondenza del décollété, nonché con dei lunghissimi e arruffati capelli mori.

“Attimi, momenti, vita” sono gli hashtag che la Isoardi chiama in gioco, ed è proprio in quel frammento della sua quotidianità che i suoi tantissimi fan la adorano; la foto è stata riempita infatti di like, coi commenti tutti impegnati a sottolineare quanto la conduttrice sia “fantastica” o uno “splendore”. Anche senza necessariamente mostrarsi in bikini, la conduttrice è un concentrato di sensualità.

Quella che fino a qualche settimana fa era una delle single più ambite d’Italia, insomma, ha di nuovo colto nel segno; “era”, appunto, perché pare proprio che per Elisa (dopo il flirt tanto chiacchierato col ballerino Raimondo Todaro a Ballando) sia scattata di nuovo la scintilla col suo ex Alessandro Di Paolo, imprenditore che la Isoardi aveva frequentato già ai tempi della rottura con Salvini.