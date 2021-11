Gemma Galgani abbandona definitivamente Uomini e Donne? Ecco la verità sulla dama torinese, da anni ormai presente al dating show di Canale 5.

Volto storico del programma di Maria De Filippi, Gemma ha vissuto diverse storie d’amore proprio a Uomini e Donne, finendo più volte al centro dell’attenzione. Oltre che per le sue frequentazioni però, la dama è nota per essere il bersaglio preferito di Tina Cipollari, opinionista da sempre del dating show.

Recentemente, la dama torinese ha avuto modo di sperimentarsi in una nuova frequentazione, ma a quanto pare le cose non sembrano andare per il verso giusto; la Galgani minaccia di abbandonare definitivamente il programma, ecco tutta la verità.

Uomini e Donne, Gemma Galgani dice definitivamente addio? La situazione della dama

La scorsa puntata del dating show ha visto grande protagonista Gemma, che a quanto pare sta vivendo un complicato periodo con Costabile, dopo la situazione idilliaca iniziale.

I due hanno avuto un acceso confronto al centro dello studio, ma ad indispettire la Galgani sono state ancora una volta le parole di Tina; l’opinionista ha infatti lanciato una serie di frecciatine verso la dama, accusata di essere troppo “pesante” e di cercare scuse per chiudere la frequentazione.

Secondo Tina, a Gemma non è mai piaciuto Costabile, mentre la Galgani si mostra molto coinvolta e dispiaciuta per presunti atteggiamenti del cavaliere. L’opinionista ha inoltre accusato la dama di non fare mai il primo passo con gli uomini e di obbligarli a comportarsi come lei vorrebbe.

Rincara la dose, dal parterre femminile, anche Dominique, una dama arrivata in studio proprio per Costabile, che ha accettato il suo numero (per la rabbia della Galgani).

Alla fine della puntata, Gemma e Costabile pare si siano chiariti, con l’intenzione di rivedersi per un’uscita a cena, come dichiarato dalla stessa dama a Maria De Filippi; a questo punto però, Tina attacca nuovamente la Galgani dicendo che non riesce a parlare per il botulino.

A questo punto la dama sbotta, dicendosi stufa delle continue dichiarazioni inopportune dell’opinionista e minacciando di lasciare il programma. Sul web il pubblico si è subito diviso: in molti sarebbero felici di non vederla più al dating show, mentre altri le si sono ormai affezionati e sarebbe dispiaciuto di un suo eventuale addio.

A prescindere dal rapporto con Tina, la stessa Gemma si augura di lasciare presto il dating show, finalmente con un uomo al suo fianco; dopo la tempesta con Costabile, i due costruiranno davvero qualcosa insieme?