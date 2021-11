Chicago Fire 10: dopo l’abbandono di Matthew Casey, anche Stella Kidd abbandonerà la serie? Scopriamolo insieme.

L’attore Jesse Spencer, che in Chicago Fire interpreta Matthew Casey, ha lasciato la serie che sta avendo tanta fortuna.

Nella serie ideata e prodotta da Dick Wolf, il capitano del Camion 81 ha deciso di aiutare i figli del suo migliore amico Andrew Darden, Ben e Griffin, deceduto nella prima puntata della prima serie tv.

I fan si sono detti molto dispiaciuti per questo abbandono e mercoledì sera hanno avuto modo di conoscere anche il suo sostituto, il tenente ad interim Jason Pelham, interpretato dall’attore Brett Dalton, conosciuto per aver prestato il volto a Grant Ward in Agents of S.H.I.E.L.D.

Ma i fan della serie hanno notato anche una assenza molto importante, ovvero quella di Stella Kidd, interpretata dall’attrice Miranda Rae Mayo. Nella decima stagione, infatti, ha partecipato a pochi episodi.

Chicago Fire: Stella Kidd tornerà nella grande famiglia dei “One Chicago”?

Ha debuttato nel mondo dei “One Chicago” nella quarta stagione. Già conosceva alcuni membri della Caserma 51, come Kelly Severide (Taylor Kinney) con il quale fino alla fine dell’ottava stagione ha una relazione tra alti e bassi.

Nella stagione 9, Kelly chiederà la mano alla sua fidanzata che accetterà. Il loro amore è stato spesso al centro di vari episodi di Chicago Fire, per questo motivo, i fan non fa piacere non vedere insieme la coppia.

Ma lo showrunner Derek Haas ha deciso di sbilanciarsi e dire cosa succederà a Stella Kidd e se, soprattutto, sono vere le informazioni che circolano in rete di un suo eventuale abbandono della serie.

A Tv Line, lo showrunner ha detto “Vedremo Miranda Rae Mayo sullo schermo prima della fine di quest’anno solare, ma se Stella sarà o no tenente del Camion 81 ora che Casey se ne è andato sarà un topic caldo attraverso durante la prossima manciata di episodi. Vedremo se le stanno tenendo il posto mentre è a Boston a dare del suo meglio per Girls on Fire”.

Tutti i fan della serie, quindi, possono stare tranquilli: Stella Kidd non lascerà la serie. E probabilmente vedremo proprio in questa serie il matrimonio tra lei e il tenente Kelly Severide.