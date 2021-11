Ti servono consigli utili per risparmiare? Ecco come riuscire a mettere da parte facilmente 10 euro al giorno

Mettere da parte i propri risparmi, in questi tempi difficili, è sempre un’ottima idea. La consapevolezza di avere un piccolo gruzzoletto messo da parte e pronto nei casi di emergenza fa sempre stare più tranquilli, nonostante non sempre sia facile privarsi di un bisogno in vista di possibili spese.

Oggi ti vogliamo fornire alcuni utili consigli per risparmiare. Dopo aver letto questo articolo saprai come mettere da parte 10 euro al giorno e ritrovarti alla fine del mese con un bel gruzzoletto pronto ad essere speso per le tue esigenze. Ecco come fare.

Vuoi risparmiare? Ecco alcuni consigli per mettere da parte 10 euro al giorno

Affrontare le spese quotidiane non è mai facile. Il bollo dell’auto, l’affitto, la spesa e tanti altri costi che ci riguardano da vicino gravano sulle nostre finanze. Eppure, basterebbe poco per mettere da parte un po’ di soldi e crearsi da soli un cospicuo gruzzoletto pronto ad essere investito.

LEGGI ANCHE –> GRATTA E VINCI: TROVA BIGLIETTO VINCENTE DEL NONNO DEFUNTO, POI LA DELUSIONE

Di seguito ti forniremo alcuni consigli per far quadrare i conti delle tue finanze e, a fine mese, ritrovarti con la soddisfazione di non aver speso troppo e di aver accumulato degli ottimi risparmi. Ecco da dove iniziare per risparmiare:

Fissa un budget di spesa dopo aver analizzato gli acquisti che hai fatto nel mese precedente. In base a questi calcoli fissa un limite di spesa per tutte le varie voci (alimentari, benzina, abbigliamento, ecc.) e imponiti l’obiettivo di mettere da parte 10 euro al giorno, per ritrovarti a fine mese con circa 300 euro.

Se hai l’abitudine di acquistare il caffè al bar ogni mattina, sappi che questo “rito” ti costa circa 1,20€, se poi al caffè aggiungi il cornetto parliamo di una spesa di circa 2,50€. Scegli di bere il caffè a casa, risparmierai quasi 3 euro, non male per iniziare.

Un ulteriore spesa da tagliare è quella delle sigarette. In media si spende 5€ per ogni pacchetto. Rinunciare a questa abitudine sarebbe certamente un’ottima notizia per la tua salute e per il tuo portafogli, visto che risparmieresti circa 20€ a settimana.

Non è finita. Una delle spese più gravose è quella riferita agli snack e ai dolciumi vari. Siamo tutti un po’ golosi e spesso cediamo di fronte ad una merendina al cacao o a una stecca di cioccolato. Potresti eliminare gli snack delle macchinette e acquistare le confezioni formato convenienza al supermercato: questo ti farebbe risparmiare circa 2€ al giorno.

Sei un lettore e ti piace il cartaceo? Anche i giornali della carta stampata sono un costo, soprattutto se hai l’abitudine di acquistarli ogni giorno. Il consiglio è quello di passare ad un abbonamento digitale. Questo perché spesso le grandi testate offrono abbonamenti a prezzi molto convenienti: questa scelta potrebbe portarti un risparmio di circa 30€ al mese.

LEGGI ANCHE –> ORIENT EXPRESS: ECCO QUANTO COSTA QUESTO VIAGGIO DA SOGNO

In definitiva, le piccole spese quotidiane, se non calmierate, possono essere un vero e proprio danno per il nostro portafogli. Stilare una lista degli acquisti abitudinali e progettare un piccolo taglio delle spese vi permetterà di risparmiare denaro e arrivare alla fine del mese con un salvadanaio pieno.