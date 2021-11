Il paradiso delle signore: Vittorio ha capito che Tina lo inganna

Vediamo insieme che cosa ci aspetta nell’appuntamento odierno, anche se giornata festiva, per il Paradiso delle Signore.

Come tutti i giorni anche oggi ci aspetta una puntata della nostra a amatissima soap opera che si svolge in un grande magazzino milanese.

Cerchiamo di capire in anteprima che cosa possiamo vedere in onda oggi 1 novembre, dove Vittorio capisce che qualcosa non va.

Tina sta praticamente mentendo per la sua carriera, e Salvatore è d’accordo con lei perchè ha chiesto ad Anna di incidere la canzone al suo posto.

Paradiso delle signore: Vittorio sa tutto

La ragazza non ha assolutamente voglia di dire ai suoi genitori i suoi problemi di salute legati alla sua voce.

Al momento lo sanno solamente Salvatore, Anna e Vittorio al quale ha confidato tutto in un momento di panico.

Ma anche se l’uomo conosce il suo segreto, sta facendo qualcosa di troppo, anche perchè Vittorio, una volta sentita la registrazione trova qualcosa che non gli torna.

Non riesce infatti a capire se la persona che canta è veramente lei oppure no, e per questo motivo inizia ad indagare meglio.

Per quanto riguarda, invece, Gloria ed Ezio dopo il faccia a faccia sono riusciti a trovare un patto.

L’uomo non minaccerà più la sua ex moglie e lei non entrerà mai nelle sue vicende con l’amata Veronica.

In questo modo tutti e due hanno la possibilità di stare vicini alla loro figlia Stefania, senza creare problemi.

La Moreau, dopo il confronto ovviamente si reca da Armando per comunicargli quello che hanno deciso.

Ma il magazziniere sarà d’accordo? Oppure è meglio che Stefania sappia tutta la verità, ovvero che la sua mamma non è morta ma è la sua capocommessa?

Per quanto riguarda Paola, dopo il malora che ha accusato, senza l’intervento di Gloria avrebbe perso il figlio che aspetta.

Ma la sua gravidanza è a rischio e per questo motivo deve riconsegnare la splendida divisa del paradiso e mettersi a riposo forzato.

Vittorio quindi deve trovare una persona da mettere al suo posto, anche in fretta, e per questo motivo sceglie Gemma, la sorella ma grande rivale di Stefania.

Ci saranno sicuramente vari scontri tra le due anche sul posto di lavoro? Non ci resta che attendere i prossimi episodi per scoprirlo!