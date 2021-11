Arrivano le anticipazioni di Vita. Per Velasco Felipe deve morire e medita vendetta: non può essere ancora vivo!

Dopo la pausa del weekend, finalmente torna in onda Una Vita, serie tv spagnola che sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori amanti di questa serie. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 1° novembre 2021, su Canale 5, parlano di un rabbioso Velasco.

Per Velasco, Felipe deve morire e non si darà pace fin quando non avrà la sua vittoria nella sfida per conquistare Genoveva. Velasco penserà a come togliere di mezzo il suo rivale e Felipe dovrà fare molta attenzione alla propria vita. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni di una Vita: Felipe è in pericolo

Alla fine dell’ultima puntata di Una Vita, ci siamo lasciati con Felipe che si era finalmente svegliato dal coma, ma che purtroppo si è ritrovato senza memoria, non ricordando nulla degli ultimi anni. Genoveva vedrà in tutto ciò una grande opportunità per conquistare Felipe.

Genoveva ha infatti finalmente capito di amare Felipe e l’amnesia di Felipe, che gli ha fatto dimenticare anche di tutte gli errori e le malefatte della Salmeron, è vista dalla donna come una vera opportunità per rientrare nelle grazie dell’avvocato.

Genoveva, quindi, resterà accanto a Felipe tutto il tempo e questo farà morire di gelosia Velasco. Accecato dall’ira, Velasco giurerà vendetta nei confronti dell’Alvarez-Hermoso e, ancora una volta, chiederà a Laura di agire. Questa volta, però, la ragazza non dovrà commettere gli errori dell’avvelenamento, che hanno permesso a Felipe di salvarsi.

Intanto Bellita è in preda all’ansia. La cantante è alle prese con un disturbo alla gola che potrebbe mettere a rischio la sua carriera. L’invito su un palco importante di un teatro di Madrid è infatti arrivato proprio nel momento in cui Bellita non riesce a cantare e la giovane sta cercando di prendere tempo.

Ma sarà un unguento di Aquilino, assunto dalla cantante, a risolvere il problema della gola. Ora la cantante è sicura di sé e pronta ad esibirsi, per questo informerà Pepe Caro che l’offerta per il teatro di Madrid sarà accettata.

Infine, le anticipazioni parlano della disperazione di Camino: il corpo senza vita di Ildefonso è stato ritrovato e l’ipotesi del suicidio è stata quindi confermata. L’unica persona con cui potrà sfogarsi sarà Anabel, nonostante sia stata proprio lei a rivelare il segreto di Camino e provocare la morte di Ildefonso.

Ma la giovane Pasamar si lascerà andare ad una lunga confessione, nella quale affermerà di amare un’altra donna: Maite. Anabel manterrà il segreto stavolta? Appuntamento al 1° novembre su Canale 5 per scoprirlo.