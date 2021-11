Chiara Ferragni, oltre alle ben note sorelle (bionde e bellissime come lei) ha anche un fratellino: lo sapevate? Ecco chi è.

Chiara Ferragni è un nome che non ha bisogno di presentazioni. L’influencer cremonese, praticamente dal nulla e iniziando come fashion blogger, ha costruito un vero e proprio impero finanziario.

Con competenza e intraprendenza, è riuscita a farsi strada arrivando ad avere il profilo Instagram di maggior valore, diverse aziende dal fatturato milionario e un’immagine richiestissima.

Molto note anche le altre due sorelle di Chiara, Francesca e Valentina (anche quest’ultima impegnata come influencer e imprenditrice nel mondo della moda), bellissime così come la mamma. Ma sapevate che le tre hanno anche un fratellino? Ecco chi è.

Chiara Ferragni ha anche un fratellino: ecco chi è

Il rapporto fra le tre sorelle Ferragni è ben noto a tutti i follower; tutte sono molto unite e si sostengono reciprocamente l’una con l’altra. A quanto pare però, come confermato da Chiara stessa, c’è anche un altro fratello Ferragni; “fratellastro”, come ha più volte sottolineato sui social l’influencer.

Non è noto, per motivi di privacy, il nome del piccolo fratellino della Ferragni, ma ciò che è certo è che è nato dalla nuova relazione del papà Marco Ferragni, che nella vita fa il dentista; l’uomo è separato da tempo da Marina Di Guardo, mamma delle tre sorelle, e da anni ormai avrebbe ritrovato l’amore.

La separazione dei genitori è stata un duro colpo per Chiara, anche se ormai l’ha ampiamente superata ed ha un bel rapporto con entrambi i genitori, che hanno comunque fatto sì che la famiglia restasse unita.

La stessa Marina, commentando una foto che ritrae le tre sorelle insieme al figlio di Marco Ferragni, ha commentato con un “Bellissimi!”, ulteriore segno di come la famiglia sia unita. Dal canto suo, Chiara ha costruito una bellissima famiglia col marito Fedez, noto rapper milanese; i due si sono sposati in Sicilia nel 2018 ed hanno due bellissimi figli, Leone e la piccola Vittoria (nata lo scorso marzo).

Quanto alla carriera dell’imprenditrice digitale, va assolutamente a gonfie vele. Seguita su Instagram da più di 25 milioni di follower, il suo brand di moda, Chiara Ferragni Collection, ha un valore attuale stimato tra i 36 e i 40 milioni.

Le aziende della Ferragni sono tre: Tbs Crew Srl, Sisterhood e Serendipity Srl, con un ricavo pre-pandemia (che ha ovviamente messo in crissi il mercato, ma non solo per le aziende di Chiara) a bilancio di 11,3 milioni. Cifre veramente da capogiro per Chiara.