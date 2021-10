Wanda Icardi lascia tutti senza parole anche in questa “spaventosa” giornata di Halloween: il travestimento della Nara è bollente.

Wanda Nara non poteva di certo perdersi l’occasione di mascherarsi e divertirsi; su esempio degli USA, anche in tutto il resto del mondo Halloween è un’occasione non soltanto per divertirsi e fare “dolcetto o scherzetto”, ma anche per travestirsi a tema horror e fare festa.

Anche lady Icardi ha deciso, in vista della serata, di prepararsi al meglio ai festeggiamenti mascherandosi; a differenza di quanto si penserebbe però, non è di certo spaventosa ma risulta più sensuale che mai.

Tra un impegno e l’altro come modella o per sponsorizzare la sua nuova linea di cosmetici (che l’ha vista già in precedenza mascherarsi da Wonder Woman), la Nara ha condiviso con tutti il suo costume tramite un nuovo post; l’atmosfera si fa subito bollente.

Wanda Icardi, il travestimento per Halloween che lascia tutti senza parole

Showgirl, modella e fashion influencer, nonché procuratrice sportiva, Wanda anche a Parigi si sta facendo notare grazie al suo profilo Instagram, dove ha la bellezza di quasi 10 milioni di follower.

Seguitissima e amata da tantissimi fan, la Nara pubblica spesso sue foto che non fanno altro che ricordare a tutti la sua infinita bellezza; in bikini o in tenuta d’allenamento, ogni volta alza la temperatura e lascia tutti senza fiato.

Questa volta, lady Icardi ha deciso di mostrare anche a chi non la vedrà nella serata più spaventosa dell’anno il suo travestimento; la posa è sensuale e l’atmosfera, più che spaventosa, si fa immediatamente bollente.

Il nuovo scatto postato la mostra infatti completamente sdraiata sul divano, mentre in posa felina sfoggia la sua tutina leopardata; a completare il travestimento dei lunghi stivali neri di pelle, un trucco da gatta e una catena al collo.

“Dolcetto o scherzetto?” recita in spagnolo la didascalia della foto, con tutti i suoi follower che sanno già quale sia la risposta giusta; vestita da gatta sexy, la Nara è pronta a fare diversi “scherzetti” mentre risulta essere un dolce più che prelibato.

Leggi anche –> Rita dalla Chiesa: cosa è successo dopo la separazione da Fabrizio Frizzi

Tantissimi i mi piace per la foto dell’argentina, così come i commenti: non sappiamo a quale festa parteciperà, ma sicuramente si prenderà la scena. Provocatoria come al suo solito, la showgirl si mostra bella e sensuale come non mai, per la gioia di tutti i suoi fan ma, in primis (come sempre) di suo marito Mauro Icardi.

Leggi anche –> Diletta leotta: lui è il suo nuovo compagno? Ecco chi è il bellissimo

La speranza del pubblico italiano è che, già magari il prossimo Halloween, possa nuovamente festeggiarlo in Italia; in molti la rivedrebbero con piacere sulle nostre reti, dove aveva già iniziato una brillante carriera (prima del trasferimento del marito al PSG) sia a un programma sportivo come Tiki Taka (co-conduttrice), sia in un reality show come il Grande Fratello Vip (dove ha partecipato come opinionista).