Donna Francisca de “Il Segreto” è tutt’atra persona nella vita reale! Ecco com’è l’attrice che interpreta la parte della protagonista

Il Segreto si è confermata una delle telenovela più di successo tra il pubblico televisivo italiano. La soap opera in onda su Canale 5 ha ottenuto grandissimi risultati in termini di ascolto, tanto da portare la Mediaset, a riproporre le 12 stagioni in replica su Rete 4.

Lo scorso 28 maggio, infatti, “El Secreto de Puente Viejo” o secondo la traduzione italiana “Il Segreto” è giunto alla sua conclusione, dopo ben 2300 puntate. Le vicende di Donna Francisca hanno tenuto incollati i telespettatori fino all’ultima puntata. Ma sapete cosa fa nella vita reale l’interprete della protagonista? È tutta un’altra persona.

Il segreto, ecco cosa fa l’attrice che interpreta Donna Francisca

La narrazione de “Il segreto” ruota attorno alla protagonista: Donna Francisca Montenegro. Il personaggio nasconde un gran segreto che tiene i telespettatori con il fiato sospeso e che, solo al termine delle 12 stagioni, verrà finalmente svelato.

Il personaggio di Donna Francisca è interpretato da Marìa Bouzas. L’attrice spagnola, classe 1962 ha impersonato con grandissima abilità un personaggio schietto, dalla grande eleganza e autorevolezza. In un’intervista, Marìa parla di Donna Francisca come: “Una donna arida, che porta dentro di sé rabbia e dolore”.

Da subito Marìa si è resa conto che il personaggio che interpreta entra in collisione con quello che è il suo vero carattere. L’attrice, infatti, è una donna solare, ironica e con un volto luminoso, che da spazio ad uno straordinario sorriso.

È stato proprio grazie a questi contrasti caratteriali che Marìa è riuscita ad eliminare qualche tratto evidentemente troppo eccessivo del carattere di Donna Francisca. Nonostante l’arroganza e l’apparente cattiveria, infatti, la grande abilità di Marìa ha fatto sì che Donna Francisca apparisse come un personaggio duro, ma non antipatico agli occhi dei telespettatori.

L’attrice ammette che la solarità e la simpatia che la contraddistingue deriva probabilmente dalle sue origini geografiche: “Si dice che noi galiziano siamo sempre ironici, credo sia vero”. Insomma, due figure, quella di Marìa e Donna Francisca, talmente diverse tra loro che sembrano avere, però, la necessità di completarsi a vicenda.